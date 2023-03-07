В Украине подорожала гречка: сколько стоит крупа

В Украине в начале марта 2023 года подскочили цены на гречку. Об этом свидетельствуют данные на портале Minfin.

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По состоянию на 6 марта 2023 года средняя цена на гречневую крупу достигла 67,57 гривен за килограмм. В феврале среднемесячная цена на гречку в магазинах составляла 66,16 гривен.

Согласно данным Минфина, в настоящее время в супермаркетах ценник на крупу колеблется от 56,40 грн/кг до 89,90 грн/кг.

Отметим, что цена на гречку была самой высокой в августе 2022 года. Тогда килограмм крупы можно приобрести в среднем за 92,73 гривны. С тех пор цена гречки снижалась – вплоть до роста этого месяца.

Индекс потребительских цен на гречку в марте 2023 года составил 103,00%. По сравнению с предыдущим месяцем, средние цены выросли на 3,00%.

Напомним, в начале марта в Украине резко подорожала морковь. Рост цен обусловлен достаточно высоким спросом на качественный продукт в условиях ограниченного предложения.

Кроме того, на рынке сохраняется тенденция роста и без того уже рекордных цен на репчатый лук, обусловленная сокращением запасов этой продукции в местных хозяйствах и стабильно высоким спросом в данном сегменте.