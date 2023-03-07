В Україні подорожчала гречка: скільки коштує крупа

В Україні на початку березня 2023 року підскочили ціни на гречку. Про це свідчать дані на порталі Minfin.

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Станом на 6 березня 2023 року середня ціна на гречану крупу сягнула 67,57 гривень за кілограм. Тоді як у лютому середньомісячна ціна на гречку у магазинах становила 66,16 гривень.

Згідно з даними Мінфіну, наразі у супермаркетах цінник на крупу коливається від 56,40 грн/кг до 89,90 грн/кг.

Зауважимо, що ціна на гречку була найвищою у серпні 2022 року. Тоді кілограм крупи можна було придбати в середньому за 92,73 гривні. Відтоді ціна гречки знижувалася - аж до зростання цього місяця.

Індекс споживчих цін на гречку у березні 2023 склав 103,00%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 3,00%.

Нагадаємо, на початку березня в Україні різко подорожчала морква. Зростання цін зумовлене доволі високим попитом на якісний продукт в умовах обмеженої пропозиції.

Крім того, на ринку зберігається тенденція зростання і без того вже рекордних цін на ріпчасту цибулю, обумовлена скороченням запасів цієї продукції в місцевих господарствах і стабільно високим попитом в даному сегменті.