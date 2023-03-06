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В Україні може виникнути дефіцит томатів: експерти прогнозують, що ціни зростуть на 50-70%
Внаслідок рішення Туреччини обмежити експорт томатів найближчими тижнями в Україні може виникнути дефіцит помідорів. В супермаркетах вартість продукту може зрости на 50-70%, досягнувши 200 грн/кг.
Про це Delo.ua розповіли президент Асоціації овочів та фруктів Тарас Баштанник та керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев.
Доля турецького томату на українському ринку перевищує 90%, після запровадження Туреччино обмеження імпортери не зможуть швидко налагодити поставки з нової країни. Більше того, українські виробники у зв'язку з бойовими діями в країні, цінами на паливо (які знижуються, але все ще лишаються високими), погодними умовами не зможуть раніше відвантажити на ринок свою продукцію в більших об'ємах.
Експерт пояснює, що український томат значно дорожчий турецького і саме Туреччина була основним постачальником у цю пору року. Тому очікувано, що деякий час в роздрібній торгівлі може виникати певний дефіцит томатів. Водночас, як зауважує експерт, зростання ціни може призвести й до зменшення попиту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тарас Баштанник погоджується, що знайти експортера, який швидке замінить Туреччину, буде складно.
Як і коли виростуть ціни на томати
Туреччина повідомила про обмеження на експорт томатів 3 березня, до цього часу частина законтрактованих поставок вже вирушила до України. Виходячи з цього зменшення пропозиції помідорів розпочнеться через 2-3 тижні після запровадження обмеження.
Наразі гуртова ціна томату становить близько 90 гривень, в найближчі тижні вона може підвищитись ще на 30-50%. Але експерт не виключає, що деякі супермаркети зможуть дозволити собі не піднімати ціну на томати для споживачів миттєво. У будь-якому випадку поступове зростання відпускних цін на томати буде негативно відображатись на обсягах реалізації даної продукції на внутрішньому ринку.
Але загалом ціна на томати в роздрібній торгівлі найближчими тижнями підніметься на 50-70%.
"Наразі кінцевий споживач в середньому купую томати за ціною 120-130 грн/кг. Через тиждень-два ціна може підняти до 183-240 грн/кг. Але таке зростання може призвести і до падіння попиту", - підсумував Тарас Баштанник.
Delo.ua обійшло київські супермаркети та з'ясувало, які ціни встановлені зараз. Середня ціна томатів складає близько 100 грн/кг, але вартість залежить від сорту та точки продажу. Деякі сорти вже досягають 200 грн/кг. Водночас помідор доступний і за ціною до 100 грн/кг в деяких мережах супермаркеті.