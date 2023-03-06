В Україні може виникнути дефіцит томатів: експерти прогнозують, що ціни зростуть на 50-70%

Внаслідок рішення Туреччини обмежити експорт томатів найближчими тижнями в Україні може виникнути дефіцит помідорів. В супермаркетах вартість продукту може зрости на 50-70%, досягнувши 200 грн/кг.

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Про це Delo.ua розповіли президент Асоціації овочів та фруктів Тарас Баштанник та керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев.

Доля турецького томату на українському ринку перевищує 90% , після запровадження Туреччино обмеження імпортери не зможуть швидко налагодити поставки з нової країни. Більше того, українські виробники у зв'язку з бойовими діями в країні, цінами на паливо (які знижуються, але все ще лишаються високими), погодними умовами не зможуть раніше відвантажити на ринок свою продукцію в більших об'ємах.

"Оперативно знайти іншого постачальника на такі обсяги томатів за ціною, яку була в змозі пропонувати нам Туреччина дуже проблематично. Водночас в Україні триває війна, зберігаються певні труднощі в енергосистемі, через це в цьому році може навіть зміститися виробництво місцевої продукції до більш теплого періоду, тобто масово український томат з'явиться в роздрібній торгівлі пізніше, ніж зазвичай. В будь-якому випадку зовнішні постачальники реагують і томати можуть привезти з будь-якої країни світу. Але їх пропозиція буде обмеженою і вони будуть дорогі". Олександр Хорев

Експерт пояснює, що український томат значно дорожчий турецького і саме Туреччина була основним постачальником у цю пору року. Тому очікувано, що деякий час в роздрібній торгівлі може виникати певний дефіцит томатів . Водночас, як зауважує експерт, зростання ціни може призвести й до зменшення попиту.

Тарас Баштанник погоджується, що знайти експортера, який швидке замінить Туреччину, буде складно.

"Альтернативний канал знайдуть нешвидко. Можна припустити, що налагодять більші обсяги поставок з Іспанії, чи навіть з Марокко. Але це буде тривалий, витратний процес. Але треба розуміти, що зараз у всій Європі виникла проблема з відсутністю турецького помідора і, відповідно, прямо скажемо, для іспанських чи американських виробників ринок Західної Європи. Буде біль пріоритетним, ніж наш". Тарас Баштанник

Як і коли виростуть ціни на томати

Туреччина повідомила про обмеження на експорт томатів 3 березня, до цього часу частина законтрактованих поставок вже вирушила до України. Виходячи з цього зменшення пропозиції помідорів розпочнеться через 2-3 тижні після запровадження обмеження.

Наразі гуртова ціна томату становить близько 90 гривень, в найближчі тижні вона може підвищитись ще на 30-50%. Але експерт не виключає, що деякі супермаркети зможуть дозволити собі не піднімати ціну на томати для споживачів миттєво. У будь-якому випадку поступове зростання відпускних цін на томати буде негативно відображатись на обсягах реалізації даної продукції на внутрішньому ринку.

Але загалом ціна на томати в роздрібній торгівлі найближчими тижнями підніметься на 50-70%.

"Наразі кінцевий споживач в середньому купую томати за ціною 120-130 грн/кг. Через тиждень-два ціна може підняти до 183-240 грн/кг. Але таке зростання може призвести і до падіння попиту", - підсумував Тарас Баштанник.

Delo.ua обійшло київські супермаркети та з'ясувало, які ціни встановлені зараз. Середня ціна томатів складає близько 100 грн/кг, але вартість залежить від сорту та точки продажу. Деякі сорти вже досягають 200 грн/кг. Водночас помідор доступний і за ціною до 100 грн/кг в деяких мережах супермаркеті.