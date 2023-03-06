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Агро
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В Україні може виникнути дефіцит томатів: експерти прогнозують, що ціни зростуть на 50-70%

Ціни на томати, ціни на помідори
Наразі гуртова ціна томату може підвищитись ще на 30-50%. Фото: Delo.ua

Внаслідок рішення Туреччини обмежити експорт томатів найближчими тижнями в Україні може виникнути дефіцит помідорів. В супермаркетах вартість продукту може зрости на 50-70%, досягнувши 200 грн/кг. 

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Про це Delo.ua розповіли президент Асоціації овочів та фруктів Тарас Баштанник та керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев.

Доля турецького томату на українському ринку перевищує 90%, після запровадження Туреччино обмеження імпортери не зможуть швидко налагодити поставки з нової країни. Більше того, українські виробники у зв'язку з бойовими діями в країні, цінами на паливо (які знижуються, але все ще лишаються високими), погодними умовами не зможуть раніше відвантажити на ринок свою продукцію в більших об'ємах.

"Оперативно знайти іншого постачальника на такі обсяги томатів за ціною, яку була в змозі пропонувати нам Туреччина дуже проблематично. Водночас в Україні триває війна, зберігаються певні труднощі в енергосистемі, через це в цьому році може навіть зміститися виробництво місцевої продукції до більш теплого періоду, тобто масово український томат з'явиться в роздрібній торгівлі пізніше, ніж зазвичай. В будь-якому випадку зовнішні постачальники реагують і томати можуть привезти з будь-якої країни світу. Але їх пропозиція буде обмеженою і вони будуть дорогі".

Олександр Хорев
Олександр Хорев

Експерт пояснює, що український томат значно дорожчий турецького і саме Туреччина була основним постачальником у цю пору року. Тому очікувано, що деякий час в роздрібній торгівлі може виникати певний дефіцит томатівВодночас, як зауважує експерт, зростання ціни може призвести й до зменшення попиту. 

Тарас Баштанник погоджується, що знайти експортера, який швидке замінить Туреччину, буде складно.

"Альтернативний канал знайдуть нешвидко. Можна припустити, що налагодять більші обсяги поставок з Іспанії, чи навіть з Марокко. Але це буде тривалий, витратний процес. Але треба розуміти, що зараз у всій Європі виникла проблема з відсутністю турецького помідора і, відповідно, прямо скажемо, для іспанських чи американських виробників ринок Західної Європи. Буде біль пріоритетним, ніж наш".

Тарас Баштанник
Тарас Баштанник

Як і коли виростуть ціни на томати

Туреччина повідомила про обмеження на експорт томатів 3 березня, до цього часу частина законтрактованих поставок вже вирушила до України. Виходячи з цього зменшення пропозиції помідорів розпочнеться через 2-3 тижні після запровадження обмеження.

Наразі гуртова ціна томату становить близько 90 гривень, в найближчі тижні вона може підвищитись ще на 30-50%. Але експерт не виключає, що деякі супермаркети зможуть дозволити собі не піднімати ціну на томати для споживачів миттєво. У будь-якому випадку поступове зростання відпускних цін на томати буде негативно відображатись на обсягах реалізації даної продукції на внутрішньому ринку.

Але загалом ціна на томати в роздрібній торгівлі найближчими тижнями підніметься на 50-70%.

"Наразі кінцевий споживач в середньому купую томати за ціною 120-130 грн/кг. Через тиждень-два ціна може підняти до 183-240 грн/кг. Але таке зростання може призвести і до падіння попиту", - підсумував Тарас Баштанник.

Delo.ua обійшло київські супермаркети та з'ясувало, які ціни встановлені зараз. Середня ціна томатів складає близько 100 грн/кг, але вартість залежить від сорту та точки продажу. Деякі сорти вже досягають 200 грн/кг. Водночас помідор доступний і за ціною до 100 грн/кг в деяких мережах супермаркеті.

Ціни на помідори, ціни на томати Ціни на помідори, ціни на томати Ціни на помідори, ціни на томати Ціни на помідори, ціни на томати
Ціни на помідори, ціни на томати
Ціни на томати в мережі супермаркетів VARUS
Ціни на помідори, ціни на томати
Ціни на томати в мережі супермаркетів "Сільпо"
Ціни на помідори, ціни на томати
Ціни на томати в мережі супермаркетів NOVUS
Ціни на помідори, ціни на томати
Ціни на томати в мережі супермаркетів NOVUS
Фото 6 — В Україні може виникнути дефіцит томатів: експерти прогнозують, що ціни зростуть на 50-70%
Автор:
Віта Молодан