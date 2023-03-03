Туреччина обмежила експорт томатів: що буде з цінами

Міністерство сільського та лісового господарства Туреччини запровадило обмеження на експорт томатів до 14 квітня 2023 року. Про це повідомило видання EastFruit.

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У відомстві пояснили, що рішення було прийнято "для забезпечення безпеки продовольчого постачання та стабільності цін через різке зростання цін на помідори та нещодавні землетруси".

Передбачається обмеження на експорт свіжих і заморожених томатів, за винятком таких заявок:

на експорт до Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК), Держави Палестина, Республіки Азербайджан (включаючи Нахічевань);

на експортні заявки, подані Турецькими сільськогосподарськими кредитними кооперативами та їх дочірніми компаніями в безпечних регіонах Сирії;

заявки Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD), Турецького Червоного Півмісяця (Kızılay) або інших організацій з надання гуманітарної допомоги;

заявки одержувачів, які є гуманітарними організаціями, таких як ООН, Всесвітня продовольча програма (ВПП) і Червоний Хрест;

заявки на продукти з сертифікатами органічних продуктів.

Аналітики вважають, що ухвалене турецьким урядом рішення вже матиме серйозний вплив на ринок помідорів у тих країнах, які залежать від імпорту цієї продукції з Туреччини: України, Молдови, Грузії, Румунії та кількох інших країн. Саме у березні Туреччина забезпечує абсолютну більшість поставок тепличних помідорів на ці ринки.

"Вже до кінця наступного тижня на ринках країн, які залежать від імпорту турецьких помідорів, може очікуватися серйозний стрибок цін на тлі відсутності цієї продукції, а єдиним обмежувальним фактором тут може виявитися один із винятків, зазначених у постанові Міністерства сільського та лісового господарства Туреччини", — вважають аналітики.

Нагадаємо, раніше експерти повідомляли, що в Україні, за винятком картоплі, продовжують дорожчати овочі "борщового набору". Зокрема, українські виробники пропонують білокачанну капусту від 12 до 18 грн/кг, що в середньому вдвічі дорожче, ніж в кінці лютого.

Джерело фото: ua.depositphotos.com