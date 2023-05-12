Рис не гречка: как выживает этот рынок на втором году войны - статистика, цены, прогноз

Полномасштабное российское вторжение сильно изменило картину производства риса в Украине, поскольку большинство рисовых полей на юге страны оказались под временной оккупацией. Как следствие, сейчас мало известно по этому продукту питания, поэтому Delo.ua попыталось разобраться с положением дел в отрасли.

Недавно Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины сообщило о старте посевной кампании риса в этом году: в Килийской оросительной системе в Одесской области началось затопление рисовых чеков (заливных полей) на площади 402 га .

В комментарии для издания Delo.ua первый заместитель главы Госрыбагентства Тарас Кот пояснил, что подача воды для орошения рисовых полей осуществляется исключительно организациями, относящимися к сфере управления ведомства. Таким образом, госагентство оперирует точными данными по посевным площадям риса в стране – в 2021 году в Одесской области подача воды осуществлялась на площади 4,7 тыс. га, тогда как в 2022 году из-за полномасштабного российского вторжения этот показатель сократился почти в 6 раз -- до 0,8 тыс. га. При этом на 2023 год фиксируется некоторое оживление выращивания риса – с начала года Госрыбагентство заключило с производителями договоры на поставку воды на 2,2 тыс. га рисовых полей.

Представитель ведомства отмечает, что в 2023 году на деокупированных территориях Херсонской области, как и в прошлом году, рис выращиваться не будет.

В Херсонской области в 2021 году предоставлены услуги по подаче воды на орошение для рисовых систем на площади 6,5 тыс. га. На деоккупированной части Херсонской области в 2022 году подача воды на рисовые оросительные системы не производилась и не планируется в 2023 году, в связи с отсутствием заявок от сельхозтоваропроизводителей». Тарас Кот Первый заместитель главы Госрыбагентства

В целом, начало посевной-2023 демонстрирует многократное сокращение посевных площадей под рисом из-за русской агрессии. Так, в 2021 году в Украине он выращивался на значительно большей площади – 10,1 тыс. га, из которых больше всего приходилось на Херсонскую область – 6,8 тыс. га. Здесь следует напомнить, что до оккупации российскими захватчиками украинского Крыма там ежегодно выращивалось около 100 тыс. тонн риса на площади примерно 15 тыс. га .

В свою очередь, по данным проекта Ukrainer, ежегодные данные по посевным площадям зерна риса:

2012 год 26 тыс. га 2013 год 24 тыс. га 2014 год 10 тыс. га 2015 год 12 тыс. га 2016 год 12 тыс. га 2017 год 13 тыс. га

Еще более драматичным выглядит нынешнее сокращение площадей для выращивания риса по сравнению с 2007 годом – тогда по всей Украине рисовые оросительные системы располагались на 62 тыс. га, в том числе в Херсонской области – на 17 тыс. га, в Одесской – 13 тыс. га, а в АР Крым – 32 тыс. га .

Таким образом, за менее чем десятилетие военной агрессии со стороны РФ площадь рисовых полей в Украине сократилась в разы. При этом даже деоккупация правобережной Херсонщины осенью 2022 года не гарантирует восстановление там посевов риса в будущем - даже без учета значительной заминированности региона и сложностей с рекультивацией земли после боевых действий в области остается открытым вопрос уничтожения и повреждения россиянами оросительной инфраструктуры, который не может быть решен быстро.

Что по производству?

Рисовая крупа – привычный пищевой продукт для украинцев наряду с гречкой, но количество статистических данных по этим культурам существенно отличается – наличие гречки на полках и цены на нее находятся под постоянным мониторингом со стороны медиа. Это частично вызвано попытками некоторых политических сил "задобрить" электорат бесплатными пакетами с пищевыми продуктами, а раздача гречки за время независимости уже стала своеобразным украинским мемом.

В свою очередь, об украинском рынке риса известно гораздо меньше, чем о гречке. Это вызвано тем, что Госстат и Государственная таможенная служба с началом полномасштабного российского вторжения приостановили публикацию статистической информации . С другой стороны, малое количество актуальных данных по этой культуре объясняется временной оккупацией значительной части хозяйств – производителей риса в Херсонской области, а также захватом и разграблением россиянами единственного в стране профильного Института риса, расположенного в с. Антоновка Скадовского района.

В сообщении Госстата уточняется, что на основании закона Украины "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны" введены следующие ограничения в публикации общедоступной информации: На период действия военного положения или состояния войны, а также в течение трех месяцев после его завершения, органы государственной статистики приостанавливают обнародование статистической информации, за исключением индекса потребительских цен (ИПЦ), отдельной информации за 2021 год и предыдущие периоды, а также за январь-февраль 2022 года. Органы государственной статистики возобновят обнародование статистической информации после завершения установленного законом срока для предоставления статистической и финансовой отчетности. Когда ожидать возобновления публикации статистики? (Приховати)

Найти информацию о состоянии украинской отрасли производства риса изданию Delo.ua помогли в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Инфографика основных показателей рынка риса Украины, данные Минагрополитики

Согласно данным ведомства, в 2022 году из-за российской агрессии производство риса в Украине сократилось в 16 раз – до 3,1 тыс. тонн по сравнению с 49,5 тыс. тонн в 2021 году, а экспорт – в 8 раз, до 1,3 тыс. тонн с 10,3 тыс. тонн. Такое стремительное падение частично компенсировалось ростом импорта риса на 6%, до 86,9 тыс. тонн с 81,8 тыс. тонн, но сокращение производства привело к уменьшению общего фонда потребления по стране на 27% - до 88,7 тыс. тонн 121 тыс. тонн .

Однако, подчеркивает ведомство, среднее ежегодное потребление риса на человека в военном 2022 году даже несколько увеличилось – до 3,3 кг с 3,2 кг в 2021 году. Это довольно немного, например, по сравнению со среднестатистическим жителем Китая, потребляющим около 77 кг риса в год.

Также Минагрополитики напоминает официальные данные Госстата, согласно которым Украина в 2021 году импортировала больше всего зерна риса из Индии - 31,1 тыс. тонн, Китая - 19,1 тыс. тонн, Казахстана - 12,7 тыс. тонн, Пакистана - 10, 1 тыс. тонн, РФ – 2,4 тыс. тонн и Вьетнама – 1,4 тыс. тонн. В свою очередь, в позапрошлом году из Украины отправлено 5,1 тыс. тонн риса в Турцию, 2,9 тыс. тонн в Молдову, 858 тонн в Румынию, 712,5 тонн в Польшу и 623 тонны в Чехию.

Инфографика экспорта-импорта риса для Украины. Источник: Госстат.

Собеседник издания Светлана Литвин, эксперт УКАБ, комментируя эти данные подчеркивает, что рис стоит рассматривать как единственную пищевую крупу , которая в Украину преимущественно импортируется, в отличие от гречихи, овса или пшена. Она уточняет, что рост импорта риса в 2022 году вызван следующими факторами, разнонаправленно повлиявшими на рынок:

значительным ростом цены на рис для конечных потребителей;

частичной девальвацией гривны, официальный курс которой с начала войны вырос с 29 грн/$ до 36,57 грн/$;



значительным ростом стоимости логистики (ранее крупы и мука доставлялись по морю, теперь импортеры завозят их через наземные границы с Евросоюзом);



снижением общего фонда потребления из-за миграции части населения в другие страны из-за войны.

В довоенном 2021 году рис выращивался примерно на одинаковых площадях в Одесской и Херсонской областях. Из-за активных боевых действий в Херсонской области, а также значительной заминированности этой области, в 2023 году основным регионом выращивания риса остается юг Одесской области, в основном в дельте Дуная». Светлана Литвин эксперт УКАБ. Фото: agroportal.ua

Все равно слишком мало сделок и данных

Для получения дополнительной информации по рынку изданию не удалось получить комментарии от других экспертов этой отрасли. В Украине отсутствуют профильные объединения производителей или импортеров риса, а ключевые аграрные ассоциации не берутся комментировать ситуацию, поскольку среди их участников нет действующих представителей отрасли.

Хотя рис и относится к категории биржевых товаров, а его общее внутреннее и переходное потребление в мире в 2023/2024 маркетинговом году прогнозируется на уровне 151 млн центнеров, в Украине объемы рынка несопоставимо меньше. Поэтому украинские зернотрейдеры всерьез не занимаются данной сельхозкультурой и не ведут рыночные исследования, пояснили изданию представители трейдинга.

Также "схлопывание" рынка риса в Украине подтверждают лоты на зерновой бирже GrainTrade. За все время войны там зарегистрировано всего три предложения по продаже партий риса суммарным объемом до 1,8 тыс. тонн, хотя в 2021 году на торговой площадке неоднократно размещались предложения по покупке партий в 10-50 тыс. тонн.

Как пояснили изданию в ННЦ "Институт аграрной экономики", научное учреждение также не владеет точными данными по рисовой отрасли из-за временной оккупации хозяйств в Херсонской области, а также захвата и разграбления российскими захватчиками Института риса в Скадовском районе, являвшегося единственным профильным научно-селекционным центром в стране. При этом ученые отмечают, что в ближайшее время планируется провести сбор соответствующей информации.

Какие цены и прогнозы?

Минагрополитики не прогнозирует расширение посевных площадей под этой культурой в 2023 году по отношению к 2022 году из-за оккупации значительной территории Украины и большинства территории Херсонской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, погодные факторы в этом году также не в пользу производителей.

"Конечно, влажная погода этой весной положительно повлияет на урожай этого года, хотя его в Украине выращивают преимущественно на заливных полях (чеках). Но есть еще такой фактор, как температура (рис является теплолюбивой культурой), которой нынешняя весна нас не радовала, что не будет способствовать получению высоких урожаев", – отмечают в министерстве.

В свою очередь, Светлана Литвин не видит предпосылок для удорожания риса из-за каких-то внутренних украинских факторов. Из-за почти полной остановки собственного производства цены на него будут напрямую зависеть от мировых.

"В ближайшей перспективе оснований для роста цены на рис нет. Все будет зависеть от ценовой ситуации на мировом рынке, так как Украина по данной культуре все же импортозависима из-за своих природно-климатических условий", - объясняет эксперт УКАБ.

В целом, согласно официальным данным Госстата, с начала войны в феврале-2023 и по март-2023 цены на килограмм риса выросли в 1,9 раза – с 30,19 грн до 57,66 грн. При этом за весь 2021 год колебания цен не превысили 20% – с 23,93 грн /кг в январе-2021 до 28,74 грн /кг в декабре-2021.

Что касается актуальных цен на рис, то в зависимости от торговой сети и вида крупы они колеблются в следующих диапазонах (за пачку весом 1 кг):