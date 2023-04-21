Експерти розповіли, яким може бути коливання цін на гречку у 2023 році

Що впливатиме на вартість гречки для споживачів у цьому році та який прогнозується врожай, дізналось Delo.ua.

За даними сайту Мінфін середня ціна на гречку для споживачів знижується протягом останніх місяців. Так, якщо на початку року середня ціна на гречку складала 69,40 грн/кг, то вже в квітні кілограм крупи коштує в середньому 57,01 грн.

"Ціна на гречку поступово знижувалася, оскільки за результатами минулого, 2022 року, були сформовані певні її резерви. Аграрії збільшили посівні площі під цю культуру, відповідно, цьогоріч ми очікуємо, що розмір цих площ залишиться незмінним або ж дещо більшим (прогнозовано на +5%, загалом 120 тисяч га)", - коментують Delo.ua експерти "Українського союзу промисловців і підприємців" (УСПП).

Для порівняння: за даними Мінагрополітики, у минулому році аграріям вдалося зібрати 156 тисяч тонн гречки із 115 тисяч га.

В цьому році збільшення площ може бути за рахунок того, що у трьох областях України вже завершилося пріоритетне гуманітарне розмінування с/г земель, де переважно сіють гречку.

В Міжнародній асоціації виробників гречки в Україні додали, що гречку можна сіяти не зволікаючи.

"Гречку можна сіяти одразу після розмінування тому, що це "санітарна" культура. Якщо поле розмінували у травні-червні, то на цій землі ви вже не посадите кукурудзу або цукровий буряк. А гречку можна сіяти спокійно", - каже президент Ассоціації Сергій Громовий.

При цьому Громовий зазначив, що гречка дешева у виробництві та рентабельна, але наразі у аграріїв немає зацікавленності до значного збільшення площ під цією культурою через низьке споживання.

"Треба стимулювати споживання з 2,5-3 кг на одного українця в рік до 5 кг. Наша Асоціація якраз розробляє проєкт, де ми прописуємо кроки для стимулювання споживання та збільшення площ під цією культурою. Для цього потрібна промоція на державному рівні і введення на законодавчому рівні споживання гречки у дитячих садочках, лікарнях, військових частинах та держустановах. Але через брак коштів держава відійшла від такої політики", - каже Громовий.

Фіскальна та монетарна політика впливатимуть на коливання цін на гречку

В УСПП прогнозують, що в цьому році коливання цін на гречку буде незначним – як у бік зменшення, так і у бік збільшення.

"Зокрема, якщо інфляція чи курс долара в Україні не здійснить раптового стрибку, то значних змін у цінах не буде. Саме фіскальна та монетарна політика впливатимуть на коливання цін на продукти загалом і гречку зокрема", - кажуть в УСПП.

Щодо зменшення вартості гречки, воно можливе до 10-15%, але все залежить від попиту на ринку та наявності обігових коштів у аграріїв, а також стабільної податкової, монетарної політики тощо.