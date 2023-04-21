Эксперты рассказали, как могут колебаться цены на гречку в 2023 году

Что будет влиять на стоимость гречки для потребителей в этом году и какой прогнозируется урожай, узнало Delo.ua.

По данным сайта Минфин, средняя цена на гречку для потребителей снижается в течение последних месяцев. Так, если в начале года средняя цена на гречку составляла 69,40 грн/кг, то уже в апреле килограмм крупы стоит в среднем 57,01 грн.

"Цена на гречку постепенно снижалась, поскольку по результатам прошлого, 2022 года, были сформированы определенные ее резервы. Аграрии увеличили посевные площади под эту культуру, соответственно, в этом году мы ожидаем, что размер этих площадей останется неизменным или несколько больше (прогнозировано на +5 %, всего 120 тысяч га)", - комментируют Delo.ua эксперты "Украинского союза промышленников и предпринимателей" (УСПП).

Для сравнения: по данным Минагрополитики, в прошлом году аграриям удалось собрать 156 тысяч тонн гречихи из 115 тысяч га.

В этом году увеличение площадей может быть за счет того, что в трех областях Украины уже завершилось приоритетное гуманитарное разминирование с/х земель, где преимущественно сеют гречку.

В Международной ассоциации производителей гречки в Украине добавили, что гречку можно сеять без промедления.

"Гречку можно сеять сразу после разминирования потому, что это "санитарная" культура. Если поле разминировали в мае-июне, то на этой земле вы уже не посадите кукурузу или сахарную свеклу. А гречку можно сеять спокойно", - говорит президент Ассоциации Сергей Громовой.

При этом Громовой отметил, что гречка дешевая в производстве и рентабельна, но у аграриев нет заинтересованности в значительном увеличении площадей под этой культурой из-за низкого потребления.

"Нужно стимулировать потребление с 2,5-3 кг на одного украинца в год до 5 кг. Наша Ассоциация как раз разрабатывает проект, где мы прописываем шаги для стимулирования потребления и увеличения площадей под этой культурой. Для этого требуется продвижение на государственном уровне и введение на законодательном уровне потребления гречки в детских садах, больницах, воинских частях и госучреждениях. Но из-за отсутствия денег государство отошло от такой политики", - говорит Громовой.

Фискальная и монетарная политика будут влиять на колебания цен на гречку

В УСПП прогнозируют, что в этом году колебание цен на гречку будет незначительным – как в сторону убавления, так и в сторону увеличения.

"В частности, если инфляция или курс доллара в Украине не совершит внезапного скачка, то значительных изменений в ценах не будет. Именно фискальная и монетарная политика будут влиять на колебания цен на продукты в целом и гречку в частности", - говорят в УСПП.

Что касается уменьшения стоимости гречки, то возможно до 10-15%, но все зависит от спроса на рынке и наличия оборотных средств у аграриев, а также стабильной налоговой, монетарной политики и т.д.