Дефіцит гречки в Україні: скільки коштуватиме крупа, доки не зберуть цьогорічний урожай

Українська гречана крупа, що продається із наявних запасів, незабаром коштуватиме від 100 гривень за упаковку

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Гречка стала ще одним дефіцитним продуктом в Україні разом із сіллю. У деяких торгових точках крупи вже немає у продажу, а магазини, які розпродують старі запаси, відпускають крупу за ціною від 80 гривень за упаковку.

За словами виконавчого директора Міжнародної Асоціації гречки Сергія Громового, через ситуацію, що склалася, українцям доведеться чимало заплатити за імпортну польську гречку, яка вже є на полицях деяких торгових мереж за ціною 160 гривень за упаковку. А українська, яка продається із наявних запасів, незабаром коштуватиме від 100 гривень за упаковку.

Україна завжди була третім у світі великим виробником гречки разом із Китаєм та Росією. Відповідно інші країни не вирощують гречку у великій кількості, тому імпортувати її практично не звідки.

“Польща переважно вирощує для внутрішнього споживання та трохи для експорту, звідки зараз її завозять до України. Ще вирощує Канада, але невеликі обсяги і ця країна далека від України, тож звідти везти експорт складніше. А у Китаї гречка зовсім інша, до якої українці не звикли”, - каже Громовий.

З чим пов'язаний дефіцит гречки в Україні

Нинішній дефіцит крупи пов'язаний з тим, що кількість вирощеної гречки в Україні не закривала внутрішню потребу, тому довгий рік нестачу компенсували імпортним товаром з Казахстану та Росії. З Казахстану зараз неможливо доставити крупу через порушення логістичних ланцюжків постачання, а купувати гречку в країни-агресора РФ Україна не буде.

“Зараз ми зіткнулися з такою ситуацією, тому що Росія багато років вела гібридну війну. Вони знижували ціни на свою гречку, щоби зав'язати ринок на собі. Через це з 2017 року наше виробництво переживало стагнацію. Це спричинило те, що селекційні підприємства, які продавали фермерам насіння, знизили свої обороти. Тепер фермери до них звертаються за насінням, а їх немає”, - пояснює Громовий.

В Україні ще не закінчилася посівна кампанія, щоби оцінити, скільки врожаю за підсумком можуть зібрати українські фермери. Передбачалося, що цього року фермери можуть збільшити площі під посів, проте існує проблема з насінням, оскільки вони також у дефіциті.

Проте уряд Канади намагається допомогти українським фермерам. Так, днями Канада відправила партію насіння в Україну, яка найближчими днями буде доступна українським фермерам.

Громовий підкреслив, що будь-який український фермер може звернутися до Міжнародної асоціації гречки, щоб оформити заявку на отримання насіння гречки з Канади для їхньої подальшої посадки.