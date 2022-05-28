В СНБО объяснили, почему цены на соль подскочили и есть ли сейчас в Украине ее дефицит

Госпредприятие "Артемсоль", расположенное в городе Соледар в Донецкой области, в апреле остановило производство соли из-за обстрелов со стороны российских войск. Но в крупных сетевых супермаркетах Украины остается запас соли в несколько тысяч тонн.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Из-за большого спроса и "возможности заработать" в розничных магазинах и на рынках искусственно завышают цену на соль. Но самое массированное приобретение соли в большом количестве и приводит к дефициту и дальнейшему повышению цен", — говорится также в сообщении.

В СНБО также опровергли информацию о том, что всю соль выкупили производители колбас и заводы по консервации. Там подчеркнули, что производители колбас и копченостей используют импортную специально подготовленную соль. Крупные производители, кроме собственных запасов соли на складах, заключили дополнительные соглашения о поставках соли из-за границы.

Напомним, ранее стало известно, что Сеть супермаркетов "Сільпо" договорилась о поставках 200 тонн соли в Украину в июне.