В РНБО пояснили, чому ціни на сіль підскочили та чи є зараз в Україні її дефіцит

Держпідприємство "Артемсіль", розташоване в місті Соледар на Донеччині, в квітні зупинило виробництво солі через обстріли з боку російських військ. Але у великих мережевих супермаркетах України залишається запас солі в декілька тисяч тонн.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Через великий попит та "можливість заробити" в роздрібних магазинах та на ринках штучно завищують ціну на сіль. Але саме масоване придбання солі у великій кількості й призводить до дефіциту та подальшого підвищення цін", — йдеться також у повідомленні.

В РНБО такж спростували інформація про те, що всю сіль викупили виробники ковбас та заводи з консервації. Там наголосили, що виробники ковбас та копченостей використовують імпортну спеціально підготовлену сіль. Великі виробники, окрім власних запасів солі на складах, уклали додаткові угоди про постачання солі з-за кордону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мережа супермаркетів "Сільпо" домовилася про постачання 200 тонн солі до України у червні.