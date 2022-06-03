Дефицит гречки в Украине: сколько будет стоить крупа, пока не соберут урожай этого года

Украинская гречневая крупа, которая продается с имеющихся запасов, в скором времени будет стоить от 100 гривен за упаковку

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Гречка стала еще одним дефицитным продуктом в Украине вместе с солью. В некоторых торговых точках крупы уже нет в продаже, а те магазины, которые распродают старые запасы, отпускают крупу по цене от 80 гривен за упаковку.

По словам исполнительного директора Международной Ассоциации гречки Сергея Громового, из-за сложившейся ситуации украинцам придется немало заплатить за импортную польскую гречку, которая уже есть на полках некоторых торговых сетей по цене 160 гривен за упаковку. А украинская, которая продается с имеющихся запасов, в скором времени будет стоить от 100 гривен за упаковку.

Украина всегда была третьим в мире крупным производителем гречки вместе с Китаем и Россией. Соответственно, другие страны не выращивают гречку в большом количестве, поэтому импортировать ее практически не откуда.

“Польша в основном выращивает для внутреннего потребления и немного для экспорта, откуда сейчас ее завозят в Украину. Еще выращивает Канада, но небольшие объемы и эта страна далеко от Украины, поэтому оттуда везти экспорт сложней. А в Китае гречка совершенно другая, к которой украинцы не привыкли”, - говорит Громовой.

С чем связан дефицит гречки в Украине

Нынешний дефицит крупы связан с тем, что количество выращенной гречки в Украине не закрывало внутреннюю потребность, поэтому долгие году недостачу компенсировали импортным товаром из Казахстана и России. Из Казахстана сейчас невозможно доставить крупу из-за нарушения логистических цепочек поставок, а покупать гречку у страны-агрессора РФ Украина не будет.

“Сейчас мы столкнулись с такой ситуацией потому, что Россия многие годы вела гибридную войну. Они снижали цены на свою гречку, чтобы завязать рынок на себе. Из-за этого с 2017 года наше производство переживало стагнацию. Это привело к тому, что селекционные предприятия, которые продавали фермерам семена, снизили свои обороты. Теперь фермеры к ним обращаются за семенами, а их нет”, - объясняет Громовой.

В Украине еще не закончилась посевная кампания, чтобы оценить, сколько урожая по итогу могут собрать украинские фермеры. Предполагалось, что в этом году фермеры могут увеличить площади под посев, однако существует проблема с семенами, так как они тоже в дефиците.

Однако правительство Канады пытается помочь украинским фермерам. Так, на днях Канада отправила партию семян в Украину, которая в ближайшие дни будет доступна украинским фермерам.

Громовой подчеркнул, что любой украинский фермер может обратиться в Международную ассоциацию гречки, чтобы оформить заявку на получение семян гречихи из Канады для их дальнейшей посадки.