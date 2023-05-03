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Худший показатель за последние месяцы: экспорт украинской агропродукции уменьшился на треть
В апреле 2023 года Украине удалось экспортировать 5,3 млн т продукции АПК, что на 31% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца. В прошлом месяце украинский экспорт сократился на треть и это самый плохой показатель за последние 8 месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).
Отмечается, что проблемы с осуществлением экспортных отгрузок наблюдались практически по всем каналам.
Наибольший ущерб нанесли:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- саботаж полноценной работы "зернового коридора" российской стороной ;
- запрет импорта всей продукции АПК и временный запрет транзита Польшей;
- запрещение импорта определенных видов агропромышленной продукции Венгрией, Болгарией и Словакией.
"Обязательно нужно учесть, что не вся продукция успела физически пересечь границу и значительное количество транспорта еще стоит в очередях на выезд", – подчеркивают в УКАБ.
Что касается структуры экспорта продукции в апреле 2023 года, то она выглядела следующим образом:
- зерновые культуры: 3,9 млн т (кукуруза – 59%, пшеница – 36%, ячмень – 5%). Падение к показателю в прошлом месяце: -31%;
- масличные культуры – 216,6 тыс. т (соя – 77%, семена подсолнечника – 18% и рапса – 4%). Падения: –68%;
- растительные масла – 564,2 тыс. т (подсолнечное масло – 96%, соевое – 4%). Рост: 1%;
- жмыхи после извлечения растительных масел – 262,5 тыс. т (подсолнечный – 89%, соевый – 11%). Падения: –42%.
Аналитики отмечают, что в апреле 2023 падение объемов экспорта продемонстрировали все группы продукции АПК, кроме растительных масел, которые сохранили предыдущие объемы. Наибольшее падение объемов экспорта наблюдалось в экспорте масличных культур.
"Решение вопроса с возобновлением экспортных поставок в соседние страны дает основания надеяться, что в следующем месяце показателя будут лучше. Еще больше улучшить ситуацию может налаживание полноценной работы "зернового коридора". Это может быть достигнуто либо за счет нормальной работы российской стороной, либо возобновления свободного судоходства", - подчеркивают в УКАБ.
Напомним, Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Запрет будет действовать со 2 мая по 5 июня 2023 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com