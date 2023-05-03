Худший показатель за последние месяцы: экспорт украинской агропродукции уменьшился на треть

В апреле 2023 года Украине удалось экспортировать 5,3 млн т продукции АПК, что на 31% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца. В прошлом месяце украинский экспорт сократился на треть и это самый плохой показатель за последние 8 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Отмечается, что проблемы с осуществлением экспортных отгрузок наблюдались практически по всем каналам.

Наибольший ущерб нанесли:

саботаж полноценной работы "зернового коридора" российской стороной ;

запрет импорта всей продукции АПК и временный запрет транзита Польшей;

запрещение импорта определенных видов агропромышленной продукции Венгрией, Болгарией и Словакией.

"Обязательно нужно учесть, что не вся продукция успела физически пересечь границу и значительное количество транспорта еще стоит в очередях на выезд", – подчеркивают в УКАБ.

Что касается структуры экспорта продукции в апреле 2023 года, то она выглядела следующим образом:

зерновые культуры: 3,9 млн т (кукуруза – 59%, пшеница – 36%, ячмень – 5%). Падение к показателю в прошлом месяце: -31%;

масличные культуры – 216,6 тыс. т (соя – 77%, семена подсолнечника – 18% и рапса – 4%). Падения: –68%;

растительные масла – 564,2 тыс. т (подсолнечное масло – 96%, соевое – 4%). Рост: 1%;

жмыхи после извлечения растительных масел – 262,5 тыс. т (подсолнечный – 89%, соевый – 11%). Падения: –42%.

Аналитики отмечают, что в апреле 2023 падение объемов экспорта продемонстрировали все группы продукции АПК, кроме растительных масел, которые сохранили предыдущие объемы. Наибольшее падение объемов экспорта наблюдалось в экспорте масличных культур.

"Решение вопроса с возобновлением экспортных поставок в соседние страны дает основания надеяться, что в следующем месяце показателя будут лучше. Еще больше улучшить ситуацию может налаживание полноценной работы "зернового коридора". Это может быть достигнуто либо за счет нормальной работы российской стороной, либо возобновления свободного судоходства", - подчеркивают в УКАБ.

Напомним, Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Запрет будет действовать со 2 мая по 5 июня 2023 года.

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