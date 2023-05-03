Найгірший показник за останні місяці: експорт української агропродукції зменшився на третину

У квітні 2023 року Україні вдалося експортувати 5,3 млн т продукції АПК, що на 31% менше аналогічного показника попереднього місяця. Минулого місяця український експорт скоротився на третину і це найгірший показник за останні 8 місяців.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Зазначається, що проблеми зі здійсненням експортних відвантажень спостерігалися практично по всім каналам.

Найбільшу шкоду завдали:

саботаж повноцінної роботи "зернового коридору" російською стороною;

заборона імпорту всієї продукції АПК та тимчасова заборона транзиту Польщею;

заборона імпорту певних видів агропромислової продукції Угорщиною, Болгарією та Словаччиною.

"Обов’язково потрібно врахувати, що не вся продукція встигла фізично перетнути кордон і значна кількість транспорту ще стоїть в чергах на виїзд", - підкреслюють в УКАБ.

Щодо структури експорту продукції в квітні 2023 року, то вона виглядала наступним чином:

зернові культури: 3,9 млн т (кукурудза - 59%, пшениця - 36%, ячмінь - 5%). Падіння до показника минулого місяця: -31%;

олійних культур – 216,6 тис. т (соя – 77%, насіння соняшника – 18% та ріпаку – 4%). Падіння: -68%;

рослинні олії – 564,2 тис. т (соняшникова олія - 96%, соєва - 4%). Зростання: 1%;

макухи після вилучення рослинних олій – 262,5 тис. т (соняшникова - 89%, соєва - 11%). Падіння: -42%.

Аналітики зауважують, що у квітні 2023 року падіння обсягів експорту продемонстрували всі групи продукції АПК, окрім рослинних олій, які зберегли попередні обсяги. Найбільше падіння обсягів експорту спостерігалося в експорті олійних культур.

"Вирішення питання з відновленням експортних поставок в сусідні дружні країни дає підстави сподіватися, що наступного місяця показника будуть кращі. Ще більше покращити ситуацію може налагодження повноцінної роботи "зернового коридору". Це може бути досягнуто або за рахунок нормальної роботи російською стороною, або відновлення вільного судноплавства", - наголошують в УКАБ.

Нагадаємо, Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Заборона діятиме з 2 травня по 5 червня 2023 року.

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