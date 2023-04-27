USAID подвоїло обсяг грантової програми з розширення елеваторних потужностей

Програма USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) збільшує розмір співфінансування з 185 до 380 мільйонів гривень та кількість потенційних проєктів співфінансування з 10 до 20 для розширення елеваторних потужностей для зберігання та сушки зерна.

Як ідеться у повідомленні, це дозволить учасникам зернового ринку компенсувати нестачу потужностей, що виникла в Україні через обмежений експорт та ускладнену логістику.

Прийом заявок третього етапу конкурсу триватиме до 18:00 12 червня або до моменту вичерпання коштів. Заявки будуть розглядатися по мірі їх надходження. Усі питання щодо цього конкурсу можна надсилате до 18:00 6 червня на адресу [email protected] з поміткою в темі листа "РПЗ-05".

Програма субгранту буде спрямована на розширення доступу ММСП до послуг з доробки, сушіння та зберігання зерна на елеваторах з метою збільшення обсягів та часу зберігання зернових та технічних культур, посилення стійкості бізнесу та покращення продовольчої безпеки в Україні. Діяльність даного запиту включає всю територію України за виключенням тимчасово окупованих територій.

Передбачається, що кінцевими бенефіціарами буде мікро-, малий та середній бізнес з категорії виробників сільськогосподарської продукції, відомості про який внесено до Державного аграрного реєстру. При цьому він має відповідати встановленим критеріям.

Зазначається, що заявки на одержання субгранту, які показують найбільш суттєвий вплив на підтримку економічної сталості ММСП аграрного сектору, забезпечення економічних можливостей та основ продовольчої безпеки в Україні, отримають більш високу оцінку в процесі відбору для надання субгранту.

Діяльність в рамках кожного субгранту повинна сприяти та забезпечити досягнення наступних очікуваних результатів:

- отримання не менш ніж 100 ММСП підтримки у вигляді послуг з доробки, сушки та зберігання зерна;

- збільшення надання послуг ММСП зі зберігання зерна на 20 тисяч тонн та/або надання послуг ММСП з сушіння зерна на 50 тисяч тонн;

- частка надання ММСП, які обробляють менше 5000 га землі, має бути мінімум 50% від загального об’єму послуг з доробки, сушіння та/або зберігання зерна.



Нагадаємо також, що USAID АГРО шукає організацію, яка буде надавати юридичну підтримку українським аграріямв, постраждалим від війни. На це їй збираються виділити більше 4 мільйонів гривень.