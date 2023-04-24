USAID надасть 4-мільйонний грант на юридичну підтримку українських аграріїв, постраждалих від війни

Програма USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) запрошує українські неурядові організації, правозахисні організації або юридичні компанії подавати заявки на отримання субгранту для надання юридичної підтримки українським аграріям, які постраждали внаслідок бойових дій або тимчасової російської окупації.

Як повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства, йдеться про безкоштовну консультаційну та експертну підтримку постраждалих агропідприємств у вирішенні проблем, з якими вони зіштовхнулися через воєнні події, забезпеченні захист прав і активів агро-ММСП та сприянні відновленню діяльності на деокупованих територіях.

Зокрема, цілями проекту є роз’яснення законодавчих норм для постраждалих аграріїв, допомога у їх застосуванні через індивідуальне консультування та широку інформаційну кампанію; посилення довіри постраждалих аграріїв до інституцій, покликаних захищати їх права та підтримувати та представляти їх інтереси.

Також серед них вказується ріст обізнаності громадян та органів влади щодо проблем постраждалих аграріїв і можливих шляхів їх вирішення, обсягу вчинених злочинів та завданих збитків у аграрній та земельній сферах в результаті агресії РФ.

Крім того, виділення грошей переслідує ціль забезпечення достатньої доказової бази завданих збитків з метою їх покриття/відшкодування представникам агробізнесу, землевласникам, землекористувачам та громадянам; а також задля притягнення до відповідальності винних у завданні цих збитків.

Бажаючих закликають до 10 травня зареєструватися на передзаявочний семінар, який відбудеться 11 травня і під час якого зацікавлені юридичні організації та компанії зможуть задати уточнюючі питання щодо умов, вимог, очікувань проекту.

За потреби уточнюючі запитання до команди USAID АГРО можна буде надсилати до 15 травня, а до 22 травня - подати заявку на участь у конкурсі з супровідними документами.

Орієнтовна вартість робіт становить 4,44 мільйона гривень, термін виконання – дев'ять місяців. Роботи USAID АГРО фінансує в рамках субгранту "Підтримка аграрних мікро-, малих та середніх підприємств, які постраждали від активних бойових дій або тимчасової окупації РФ". Повний опис технічного завдання та інструкцій щодо підготовки та подання заявки доступний за посиланням.