USAID выдаст 4-миллионный грант на юридическую поддержку украинских аграриев, пострадавших от войны

Программа USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) приглашает украинские неправительственные организации, правозащитные организации или юридические компании подавать заявки на получение субгранта для предоставления юридической поддержки украинским аграриям, пострадавшим в результате боевых действий или временной российской оккупации.

Как сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия, речь идет о бесплатной консультационной и экспертной поддержке пострадавших агропредприятий в решении проблем, с которыми они столкнулись из-за военных событий, обеспечении защиты прав и активов агро-ММСП и способствовании возобновлению деятельности на деоккупированных территориях.

В частности, целью проекта является разъяснение законодательных норм для пострадавших аграриев, помощь в их применении через индивидуальное консультирование и широкую информационную кампанию; усиление доверия пострадавших аграриев к институтам, призванным защищать их права и поддерживать и представлять их интересы.

Также среди них указывается рост осведомленности граждан и органов власти относительно проблем пострадавших аграриев и возможных путей их разрешения, объема совершенных преступлений и нанесенного ущерба в аграрной и земельной сферах в результате агрессии РФ.

Кроме того, выделение средств преследует цель обеспечения достаточной доказательной базы нанесенного ущерба с целью его покрытия/возмещения представителям агробизнеса, землевладельцам, землепользователям и гражданам; а также для привлечения к ответственности виновных в нанесении этого ущерба.

Желающих призывают до 10 мая зарегистрироваться на предзаявочный семинар, который состоится 11 мая и в ходе которого заинтересованные юридические организации и компании смогут задать уточняющие вопросы по условиям, требованиям и ожиданиям проекта.

При необходимости уточняющие вопросы в команду USAID АГРО можно будет отправить до 15 мая, а до 22 мая – подать заявку на участие в конкурсе с сопроводительными документами.

Ориентировочная стоимость работ составляет 4,44 миллиона гривен, срок выполнения – девять месяцев. Работы USAID АГРО финансирует в рамках субгранта "Поддержка аграрных микро-, малых и средних предприятий, пострадавших от активных боевых действий или временной оккупации РФ". Полное описание технического задания и инструкции по подготовке и подаче заявки доступны по ссылке.