USAID удвоило объем грантовой программы по расширению элеваторных мощностей

Программа USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) увеличивает размер софинансирования со 185 до 380 миллионов гривен и количество потенциальных проектов софинансирования с 10 до 20 для расширения элеваторных мощностей для хранения и сушки зерна.

Как говорится в сообщении, это позволит участникам зернового рынка компенсировать недостаток мощностей, возникших в Украине из-за ограниченного экспорта и усложненной логистики.

Прием заявок третьего этапа конкурса продлится до 18:00 12 июня или до момента исчерпания средств. Заявки будут рассматриваться по мере их поступления. Все вопросы по этому конкурсу можно отправлять до 18:00 6 июня по адресу [email protected] с пометкой в теме письма "РПЗ-05".

Программа субгранта будет направлена на расширение доступа ММСП к услугам по доработке, сушке и хранению зерна на элеваторах с целью увеличения объемов и времени хранения зерновых и технических культур, усиления устойчивости бизнеса и улучшения продовольственной безопасности в Украине. Деятельность данного запроса включает всю территорию Украины за исключением временно оккупированных территорий.

Предусматривается, что конечными бенефициарами будет микро-, малый и средний бизнес из категории производителей сельскохозяйственной продукции, сведения о котором внесены в Государственный аграрный реестр. При этом он должен удовлетворять установленным критериям.

Отмечается, что заявки на получение субгранта, показывающие наиболее существенное влияние на поддержание экономической устойчивости ММСП аграрного сектора, обеспечение экономических возможностей и основ продовольственной безопасности в Украине, получат более высокую оценку в процессе отбора для предоставления субгранта.

Деятельность в рамках каждого субгранта должна способствовать и обеспечить достижение следующих ожидаемых результатов:

- получение не менее 100 ММСП поддержки в виде услуг по доработке, сушке и хранению зерна;

- увеличение предоставления услуг ММСП по хранению зерна на 20 тысяч тонн и/или предоставление услуг ММСП по сушке зерна на 50 тысяч тонн;

- доля предоставления ММСП, обрабатывающих менее 5000 га земли, должна быть минимум 50% от общего объема услуг по доработке, сушке и/или хранению зерна.



Напомним также, что USAID АГРО ищет организацию, которая будет оказывать юридическую поддержку украинским аграриям, пострадавшим от войны. На это ей собираются выделить более 4 миллионов гривен.