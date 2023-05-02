Росія досі блокує зернову угоду: в Босфорі скопилася черга суден

У протоці Босфор зібралася черга суден через блокування Росією проходу балкерів з українським зерном.

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук під час брифінгу у "Медіацентрі Україна - Укрінформ".

"Ми знаємо, що РФ відверто саботує дію зернової угоди. ООН, Туреччина та Україна докладають усіх зусиль задля повноцінного поновлення зернової угоди. Станом на вчора не було жодних рухів. Ви знаєте, що черга зараз створилася у Босфорській протоці, тому, звичайно, мріємо, що зернова угода запрацює повноцінно, але для цього треба докласти ще чимало зусиль", - повідомив Братчук.

Він наголосив, що попри намагання Росії зашкодити виконанню зернової угоди програма все ж працює, під завантаження в портах Одеси чекає кілька суден.

Також Братчук нагадав, що одне з тих суден, яке вчасно не вийшло з одного з портів Великої Одеси, працювало зі всесвітньою продовольчою програмою ООН, що підкреслює суто гуманітарний характер роботи зернової ініціативи.

Нагадаємо, США дали банку JPMorgan дозвіл на обробку платежів за експорт сільськогосподарської продукції через “Россільгоспбанк”, але ця домовленість не прирівнюється до перепідключення банку до системи SWIFT. Доступ до SWIFT є однією з головних вимог Росії на переговорах щодо майбутнього Чорноморської угоди щодо експорту зерна, яка, за словами ООН, допомагає подолати глобальну продовольчу кризу, що загострилася через війну в Україні.