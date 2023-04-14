Посевная в Украине набирает обороты: аграрии начали сеять кукурузу

Украинские сельхозпроизводители на контролируемой Украиной территории по состоянию на 14 апреля 2023 уже посеяли 722,4 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что за прошедшую неделю всего посеяно 102 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, лидерами за последние семь дней являются сельхозтоваропроизводители Волыни - 19 тыс. га.

Кроме того, к севу кукурузы приступили аграрии Сумщины, посеяно уже 0,7 тыс. га.

К севу сахарной свеклы приступили аграрии Винницкой, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, посеяно - 32,7 тыс. га.

Подсолнечник сеют сельхозпроизводители Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Буковиной, посеяно – 37,2 тыс. га.

По состоянию на середину апреля украинские аграрии посеяли уже 722,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых:

ярового ячменя – 436 тыс. га;

яровой пшеницы – 142,8 тыс. га;

гороха – 84,7 тыс. га;

овса – 53,6 тыс. га;

проса – 0,7 тыс. га.

Отметим, весенняя посевная в Украине набирает обороты. К севу яровых культур на контролируемой Украиной территории приступили все области.

По прогнозам Минагрополитики, в этом году Украина сможет засеять почти столько же площадей, что и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года – более $20 млрд.

В то же время, как прогнозируют в ведомстве, аграрии увеличат посевные площади под масличными культурами и частично убавят под зерновыми и кукурузой.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует к середине мая расчистить не менее 30-40% заминированных сельскохозяйственных земель Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.