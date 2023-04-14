Посівна в Україні набирає обертів: аграрії почали сіяти кукурудзу

Українські сільгоспвиробники на контрольованій Україною території станом на 14 квітня 2023 року вже посіяли 722,4 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що за минулий тиждень всього посіяно 102 тис. га зернових та зернобобових культур, лідерами за останні сім днів є сільгосптоваровиробники Волині – 19 тис. га.

Крім того, до сівби кукурудзи приступили аграрії Сумщини, посіяно вже 0,7 тис. га.

До сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Черкащини, посіяно – 32,7 тис. га.

Соняшник сіють сільгоспвиробники Івано-Франківщини, Київщини, Миколаївщини, Одещини, Сумщини, Тернопільщини, Харківщини, Хмельниччини, Буковини, посіяно – 37,2 тис. га.

Загалом, станом на середину квітня українські аграрії посіяли вже 722,4 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких:

ярого ячменю – 436 тис. га;

ярої пшениці – 142,8 тис. га;

гороху – 84,7 тис. га;

вівса – 53,6 тис. га;

проса – 0,7 тис. га.

Зазначимо, весняна посівна в Україні набирає обертів. До сівби ярих культур на контрольованій Україною території приступили всі області.

За прогнозами Мінагрополітики, цьогоріч Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року – понад $ 20 млрд.

Водночас, як прогнозують у відомстві, аграрії збільшать посівні площі під олійними культурами і частково зменшать під зерновими і кукурудзою.

Міністерство аграрної політики та продовольства України планує до середини травня розчистити щонайменше 30-40% замінованих сільськогосподарських земель Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.