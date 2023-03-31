Чи вистачить Україні хліба: аграрії озвучили прогнози майбутнього врожаю

Аграрії очікують врожай зернових на рівні 39,6 млн тонн, а олійних культур - 19,8 млн тонн. Цього буде достатньо для задоволення внутрішнього попиту та забезпечення експортного потенціалу.

Про це повідомила пресслужба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Там зазначають, що оновили прогноз майбутнього врожаю, враховуючи зростання посівних площ зернових культур та зниження посівних площ олійних культур.

Факторами, що вплинули на зміну прогнозу врожаю зернових та олійних культур були:

оновлення даних щодо посівних площ озимих культур Міністерством аграрної політики та продовольства в сторону збільшення;

відносно сталий обсяг експорту продукції АПК на рівні 6 млн т щомісяця та зменшення вартості логістики;

продовження роботи «зернового коридору» ще на 120 днів;

збір врожаю майже всієї кукурудзи 2022 року;

тенденція щодо зменшення ціни на добрива в порівнянні з періодом, коли був зроблений попередній прогноз;

відновлення стабільності електропостачання, що дозволило поновити сушку зернових та олійних культур та додає більше впевненості на новий сезон;

активізація роботи по обстеженню та розмінуванню полів в деокупованих районах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

"Із врахуванням цих змін, в 2023 році можна очікувати посівні площі зернових культур на рівні 9,6 млн га (пшениця – 4,3 млн га, кукурудза – 3,3 млн га та ячмінь – 1,4 млн га). В результаті очікується отримання 39,6 млн т зернових (пшениця – 15,8 млн т, кукурудза – 18,5 млн т та ячмінь – 4,2 млн т)", - зауважують в УКАБ.

Щодо олійних культур, то їх посівні площі очікуються на рівні 9,3 млн га (соняшник – 6,1 млн га, соя – 2,0 млн га та ріпак – 1,2 млн га). Це дозволить отримати валовий збір на рівні 19,8 млн т (соняшник – 13,0 млн т, соя – 4,0 млн т та ріпак – 2,8 млн т).

"За попередніми оцінками, такий врожай зможе повністю задовольнити внутрішній попит та забезпечить експортний потенціал на рівні 41 млн т зернових та олійних культур", - підсумовують в УКАБ.

Нагадаємо, у 20022 році аграрії зібрали 53,1 млн тонн зерна

Зазначимо, за прогнозами Мінагрополітики, цьогоріч Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року – понад $ 20 млрд.

Водночас, як прогнозують у відомстві, аграрії збільшать посівні площі під олійними культурами і частково зменшать під зерновими і кукурудзою.