Посівну розпочали вже на всій контрольованій території України: скільки засіяли

Весняна посівна в Україні набирає обертів. Станом на 31 березня до сівби ярих культур на контрольованій Україною території приступили всі області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що всіма категоріями господарств посіяно 500 тис. га зернових та зернобобових культур з яких:

ярої пшениці – 107,7 тис. га;

ярого ячменю – 307,4 тис. га;

гороху – 57,7 тис. га;

вівса – 26,4 тис. га.

Найбільше зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Тернопільщини – 94,7 тис. га, Вінниччини – 74,3 га та Хмельниччини – 60,8 га.

За минулий тиждень всього посіяно 207 тис. га зернових та зернобобових культур, у лідерах сільгосптоваровиробники Тернопільщини – 27,1 тис. га.

До сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини. На першому місці Вінниччина – 15,3 тис. га.

До сівби соняшника приступили аграрії Одещини, Хмельниччини та Буковини.

Нагадаємо, в Міністерстві аграрної політики прогнозують, що у 2023 році Україна отримає результати по валовому виробництву та по потенційній вартості майбутнього врожаю на рівні 2022 року. Водночас аграрії збільшать посівні площі під олійними культурами і частково зменшать під зерновими і кукурудзою.