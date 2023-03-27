В Україні планують збільшити посівні площі під овочі

В поточному році українські аграрії збільшать посівні площі під цибулю, моркву та інші овочі. Це дасть змогу одержати більший врожай, ніж був у 2022 році.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький, інформує Інтерфакс-Україна.

"Міністерство аграрної політики та продовольства працює над тим, щоб максимально наповнити ринок і стабілізувати ціни. Цим слід займатися не через регулювання чи обмеження, а ринкові механізми. Тому що регулювання цін, як показує практика, реалізується в тіньовий обіг", - сказав чиновник.

Говорячи про ціни на овочі, Висоцький зазначив, що навесні вони завжди високі, бо на ціни вплтває сезонність. Проте, в 2023 році вплинули ще й енергетична криза та окупація.

За його словами, енергетична криза, яку створили в Україні окупанти, завадила збереженню великої частини минулорічного врожаю.

Окрім того, багато овочів таких як, цибулю, моркву і перець, вирощували в Херсонській і Запорізькій областях, які зараз є частково окупавані. Через це, врожай з цих регіонів не був доступний українцям: окупанти скуповували його втричі дешевше собівартості і відправляли до РФ.

Згідно з даними Держстату, ціни на овочі в Україні за рік до початку березня зросли на 36,2%, на фрукти - на 74,9%, тоді як інфляція становила 24,9%.

Нагадаємо, що в Україні вже розпочалася посівна кампанія, але вона значно ускладнена бойовими діями на півдні і сході країни. Наразі до сівби ярих культур приступили вже аграрії 18 областей.

Раніше у Мінагрополітики повідомляли, що українські аграрії не можуть використовувати приблизно 25% посівних площ через бойові дії або тимчасову окупацію територій України.