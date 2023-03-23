В Україні дорожчають огірки: які ціни

Після досить різкого зниження цін, яке спостерігалося на ринку тепличного огірка України тижнем раніше, у цьому сегменті знову переважає тенденція до зростання цін.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що подорожчання огірка в Україні зумовлене підвищеним попитом на цю продукцію на тлі досить обмеженої пропозиції.

За минулий тиждень вибірка огірка у місцевих тепличних комбінатах помітно скоротилася через похмуру погоду, тоді як торговельна активність у цьому сегменті лише посилилася.

Сьогодні тепличні комбінати готові відвантажувати огірок по 80-140 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

"За словами представників комбінатів, подорожчання стимулюється одразу кількома факторами. Насамперед зростання цін сприяє помітне скорочення пропозиції огірка на ринку, оскільки вибірки в теплицях суттєво знизилися. При цьому постачання цієї продукції з Туреччини також значно зменшилося, що також дає можливість місцевим виробникам підвищувати ціни, враховуючи досить активний попит у даному сегменті", - пояснюють аналітики.

Вони зазначають, що вартість тепличного огірка на українському ринку на сьогоднішній день вже в середньому в 1,5 рази вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Аналітики додають, що незабаром ця продукція може почати дешевшати під тиском збільшення пропозиції тепличного огірка після поліпшення погодних умов.

Зазначимо, в Україні вже відчувається дефіцит моркви. Запаси продукції в українських господарствах на даний момент вже майже вичерпані, що також підтримує ціни.