Роздрібні ціни на цибулю в Києві: де можна купити дешевше

Середня роздрібна ціна на ріпчасту цибулю у супермаркетах Києва досягла абсолютного рекорду - 55,3 грн/кг (приблизно 1.51 доларів США за кг).

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що розкид цін на цибулю в різних супермаркетах досить істотний.

Мінімальна зафіксована ціна за цибулю стандартної якості склала 44,99 грн/кг. Максимальна зафіксована ціна – 69,99 грн/кг.

Аналітики зазначають, що, ймовірно, це не останнє подорожчання цибулі.

Найдешевшу цибулю продають в одному з магазинів мережі Novus, а найдорожчу - в декількох магазинах мережі супермаркетів "Сільпо". Дешевше за 50 грн/кг можна було знайти цибулю, окрім Novus, тільки в одній мережі – у магазинах "Варус".

Найтиповішою ж ціною на цибулю була ціна в 52,99 грн/кг. За такою або близькою до цієї ціни продавали свіжу цибулю ріпчасту в столичних магазинах мереж АТБ, "Еко-маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт", "Фора", у більшості магазинів мережі Novus і в частині магазинів мережі "Сільпо".

Нагадаємо, за даними аналітиків EastFruit, зростання відпускних цін на ринку моркви в Україні продовжується. Запаси продукції в українських господарствах на даний момент вже майже вичерпані, що також підтримує ціни.