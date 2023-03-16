Моніторинг цін: у яких столичних супермаркетах дешевше купувати продукти харчування

Скільки потрібно витратити грошей, щоб купити базові продукти харчування, читайте у матеріалі.

Моніторинг цін на базові продукти харучування проводився 14 березня 2023 року. Для того, щоб порівняти ціни було обрано чотири популярных серед споживачів столичних супермаркетів - АТБ, Сільпо, Ашан та Novus.

Після аналізу цін з‘ясувалося, що низка продуктів харчування дешевша у супермаркеті Novus, якщо кожного вагового товару з таблиці купити по кілограму та по одній одиниці в упаковці, треба заплатити 1025,73 грн.

За аналогічний продуктовий набір у супермаркеті Сільпо треба заплатити 1081,70 грн. Найдорожче продукти з таблиці коштують у супермаркетах Ашан та АТБ, де за набір продуктів потрібно заплатити 1138,01 грн та 1161,01 грн відповідно.

Ціни на овочі у столичних супермаркетах

Розглянемо декілька груп товарів та ціни на них. Так, ціна на картоплю у столичних супермаркетах така:

Novus - 7,49 грн/кг;

Сільпо - 7,50 грн/кг;

АТБ - 7,59 грн/кг;

Ашан - 9,50 грн/кг.

В Україні продовжує дорожчати білокачанна капуста. Наразі два столичних супермаркети Novus та Сільпо пропонують однакову ціну на капусту, а АТБ та Ашан дорожче. Ціни на капусту наразі такі:

Novus - 21,89 грн/кг;

Сільпо - 21,90 грн/кг;

АТБ - 23,95 грн/кг;

Ашан - 25,60 грн/кг.

Останнім часом буряки збільшувались в ціні. За даними моніторингу столичні супермаркети продають буряк за такою ціною:

Novus - 7,89 грн/кг;

АТБ - 7,89 грн/кг;

Сільпо - 7,90 грн/кг;

Ашан - 10,40 грн/кг.

На ринку України зберігається тенденція зростання і без того вже рекордних цін на ріпчасту цибулю. Висока вартість обумовлена скороченням запасів цієї продукції в місцевих господарствах і стабільно високим попитом в даному сегменті. Наразі столичні супермаркети пропонують таку ціну на цибулю:

АТБ - 52,95 грн/кг;

Novus - 52,99 грн/кг;

Сільпо - 53,00 грн/кг;

Ашан - 56,60 грн/кг.

Яйця та курятина

Десяток яєць супермаркети Novus, Ашан та Сільпо пропонують за ціною 61,90 грн. В АТБ десяток яєць можна придбати за ціною 62,90.

Четвертину курячу в столичних супермаркетах можна придбати за ціною: