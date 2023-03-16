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Общество
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Мониторинг цен: в каких столичных супермаркетах дешевле покупать продукты питания

В каких столичных супермаркетах дешевле покупать продукты питания
В каких столичных супермаркетах дешевле покупать продукты питания

Сколько нужно потратить денег, чтобы купить базовые продукты питания, читайте в материале.

Мониторинг цен на базовые продукты хранения проводился 14 марта 2023 года. Для того чтобы сравнить цены были выбраны четыре популярных среди потребителей столичных супермаркетов - АТБ, Сільпо, Ашан и Novus.

Фото 2 — Мониторинг цен: в каких столичных супермаркетах дешевле покупать продукты питания

После анализа цен выяснилось, что ряд продуктов питания дешевле в супермаркете Novus, если каждый весовой товар из таблицы купить по килограмму и по одной единице в упаковке, нужно заплатить 1025,73 грн.

За аналогичный набор в супермаркете Сільпо нужно заплатить 1081,70 грн. Дороже продукты из таблицы стоят в супермаркетах Ашан и АТБ, где за набор продуктов нужно заплатить 1138,01 грн и 1161,01 грн соответсвенно. 

Цены на овощи в столичных супермаркетах

Рассмотрим несколько групп товаров и цены на них. Так, цена на картофель в столичных супермаркетах такая:

  • Novus – 7,49 грн/кг;
  • Сільпо – 7,50 грн/кг;
  • АТБ – 7,59 грн/кг;
  • Ашан – 9,50 грн/кг.

В Украине продолжает дорожать белокочанная капуста. В настоящее время два столичных супермаркета Novus и Сільпо предлагают одинаковую цену на капусту, а АТБ и Ашан дороже. Цены на капусту:

  • Novus – 21,89 грн/кг;
  • Сільпо – 21,90 грн/кг;
  • АТБ – 23,95 грн/кг;
  • Ашан – 25,60 грн/кг.

В последнее время свекла увеличивалась в цене. По данным мониторинга столичные супермаркеты продают свеклу по такой цене:

  • Novus – 7,89 грн/кг;
  • АТБ – 7,89 грн/кг;
  • Сільпо – 7,90 грн/кг;
  • Ашан – 10,40 грн/кг.

На рынке Украины сохраняется тенденция роста и без того уже рекордных цен на репчатый лук. Высокая стоимость обусловлена сокращением запасов этой продукции в местных хозяйствах и стабильно высоким спросом в данном сегменте. Столичные супермаркеты предлагают такую цену на лук:

  • АТБ – 52,95 грн/кг;
  • Novus – 52,99 грн/кг;
  • Сільпо – 53,00 грн/кг;
  • Ашан – 56,60 грн/кг.

Яйца и курятина

Десяток яиц супермаркеты Novus, Ашан и Сільпо предлагают по цене 61,90 грн. В АТБ десяток яиц можно приобрести по цене 62,90.

Четвертину куриную в столичных супермаркетах можно приобрести по цене:

  • Novus – 73,99 грн/кг;
  • Сельпо – 74,00 грн/кг;
  • Ашан – 76,00 грн/кг;
  • АТБ – 82,79 грн/кг.