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Мониторинг цен: в каких столичных супермаркетах дешевле покупать продукты питания
Сколько нужно потратить денег, чтобы купить базовые продукты питания, читайте в материале.
Мониторинг цен на базовые продукты хранения проводился 14 марта 2023 года. Для того чтобы сравнить цены были выбраны четыре популярных среди потребителей столичных супермаркетов - АТБ, Сільпо, Ашан и Novus.
После анализа цен выяснилось, что ряд продуктов питания дешевле в супермаркете Novus, если каждый весовой товар из таблицы купить по килограмму и по одной единице в упаковке, нужно заплатить 1025,73 грн.
За аналогичный набор в супермаркете Сільпо нужно заплатить 1081,70 грн. Дороже продукты из таблицы стоят в супермаркетах Ашан и АТБ, где за набор продуктов нужно заплатить 1138,01 грн и 1161,01 грн соответсвенно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Цены на овощи в столичных супермаркетах
Рассмотрим несколько групп товаров и цены на них. Так, цена на картофель в столичных супермаркетах такая:
- Novus – 7,49 грн/кг;
- Сільпо – 7,50 грн/кг;
- АТБ – 7,59 грн/кг;
- Ашан – 9,50 грн/кг.
В Украине продолжает дорожать белокочанная капуста. В настоящее время два столичных супермаркета Novus и Сільпо предлагают одинаковую цену на капусту, а АТБ и Ашан дороже. Цены на капусту:
- Novus – 21,89 грн/кг;
- Сільпо – 21,90 грн/кг;
- АТБ – 23,95 грн/кг;
- Ашан – 25,60 грн/кг.
В последнее время свекла увеличивалась в цене. По данным мониторинга столичные супермаркеты продают свеклу по такой цене:
- Novus – 7,89 грн/кг;
- АТБ – 7,89 грн/кг;
- Сільпо – 7,90 грн/кг;
- Ашан – 10,40 грн/кг.
На рынке Украины сохраняется тенденция роста и без того уже рекордных цен на репчатый лук. Высокая стоимость обусловлена сокращением запасов этой продукции в местных хозяйствах и стабильно высоким спросом в данном сегменте. Столичные супермаркеты предлагают такую цену на лук:
- АТБ – 52,95 грн/кг;
- Novus – 52,99 грн/кг;
- Сільпо – 53,00 грн/кг;
- Ашан – 56,60 грн/кг.
Яйца и курятина
Десяток яиц супермаркеты Novus, Ашан и Сільпо предлагают по цене 61,90 грн. В АТБ десяток яиц можно приобрести по цене 62,90.
Четвертину куриную в столичных супермаркетах можно приобрести по цене:
- Novus – 73,99 грн/кг;
- Сельпо – 74,00 грн/кг;
- Ашан – 76,00 грн/кг;
- АТБ – 82,79 грн/кг.