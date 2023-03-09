Из-за войны прекратило работу около 35% тепличных хозяйств: как государство и фермеры пытаются реанимировать отрасль

Что будет с находящимся в кризисе тепличным сектором и как остановка работы некоторых хозяйств повлияют на стоимость овощей для потребителей, рассказывает Delo.ua.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

В прошлом году цены на тепличные помидоры и огурцы были рекордными. Однако не многие тепличные комбинаты с наступлением холодов воспользовались такими ценами, ведь даже высокая стоимость овощей не перекрывали затраты на производство, которые выросли из-за энергетического кризиса.

В конце 2022 года к вопросу высоких цен на энергоносители добавились еще проблемы из-за обстрелов энергетической инфраструктуры оккупационной армией РФ. В результате многие тепличные комбинаты в Украине приняли решение не входить в зимний период производства.

"В прошлом году цена на газ действительно была большой и это увеличивало расходы. Конечно, война влечет за собой трудности, потому что на рынке образуется дисбаланс спроса на продукты. Также до февраля у нас были проблемы с электроснабжением, а это важно для тепличного бизнеса. Для тепличных хозяйств увеличились затраты на логистику, топливо, упаковку. Есть пример, когда большие тепличные комбинаты, которые перешли на выращивание томатов вместо огурцов, поскольку огурец нуждается в большем энергозатрате, хотя он выращивается быстрее", - говорит аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.

Тепличный сектор, который находится в кризисе уже который год, в 2023 году, вероятно, начнет сокращаться. Как прогнозируют аналитики EastFruit, останутся предприятия, которые смогут конкурировать с дешевым импортом. При этом успешными будут не только те комбинаты, которые предложат цену ниже импортной, но и предприятия, делающие ставку на качество, доработку своей продукции и уникальность предложения.

“Рынок действительно сократился, потому что стало меньше потребителей – люди уехали за границу. Плюс доходы потребителей сократились. Соответственно, сократилось и производство, потому что рынку столько продукции не нужно”, - говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

По словам Ярмака, дополнительно высокие энергозатраты заставили тепличников оптимизировать сезон, сделав акцент на минимальном отоплении теплиц, что тоже приводит к сокращению производства. Но такая тенденция идет параллельно с сокращением спроса.

По оценкам Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) из-за войны прекратило работу около 35% тепличных хозяйств. Многие из них испытывали экономические трудности еще в 2021 году, когда было кризисное подорожание газа.

"Оставшиеся на рынке несколько сократили выпуск продукции. К примеру, сконцентрировались на выращивании "ходовых" томатов и огурцов, но перестали выращивать зелень", - комментирует президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

Отапливать тепличные хозяйства газом – дорого. Поэтому многие производители в Украине переходят на альтернативные виды топлива, например, биомассу, строят биокотельные и т.д. Это перспективное направление, куда следует привлекать инвестиции, и на эти цели можно использовать гранты, широко предлагаемые сейчас ЕС для поддержки украинского АПК.

Также где-то на 40% выросла стоимость электроэнергии, а это одна из основных затратных частей тепличников – выращивание рассады требует максимальной подсветки. Кинах подчеркнул, что тепличное хозяйство – одно из самых энергоемких в АПК.

"Из-за этих вещей, в том числе, мы наблюдаем задержку сезона выращивания тепличных овощей в этом году. Отключение электроэнергии, с чем имели дело последние месяцы, увеличило продолжительность роста овощей и зелени", - говорит президент УСПП.

Однако на рынке рассчитывают, что расширение числа работающих фермерских хозяйств на Херсонщине, Одесщине уже летом этого года выравняет цены.

Начало реализации тепличных овощей и цены на них

Ряд тепличных комбинатов Украины в конце февраля приступил к реализации огурца нового оборота. Несмотря на относительно теплую зиму, в текущем году сезон реализации огурца нового оборота в Украине начался в среднем на две недели позже, чем годом ранее. В 2022 году первые партии огурца украинские комбинаты начали предлагать уже в начале февраля, но в то же время стоимость этой продукции была в среднем на 35% ниже, чем сейчас.

В то же время, предложение огурца довольно ограничено, что на фоне большого спроса позволяет украинским производителям вести продажи этой продукции по цене 120-160 грн/кг, говорят аналитики EastFruit. Такая цена связана с повышением затрат на производство этой культуры. Для сравнения: импортный огурец производства Турции реализуется по 100-120 грн/кг.

На рынке "Столичный" в Киеве по состоянию на начало марта украинские огурцы можно приобрести по цене 130-135 грн/кг. А на столичных продуктовых ярмарках тепличные огурцы можно найти по цене от 200 грн/кг.

Помидор красный украинский на рынке "Столичный" сейчас стоит 90-100 грн/кг. Приблизительно за такую же помидоры можно приобрести на продуктовых ярмарках в Киеве.

Увеличится ли импорт овощей

Украина всегда импортировала овощи, но будет ли это в большем или меньшем количестве зависит от нескольких факторов:

насколько увеличатся посевные площади по сравнению с прошлым годом под овощами. Аграрии понимают, что цены в этом направлении выросли, поэтому желающих выращивать овощи должно увеличиться. Кроме того, деоккупация Херсона позволит Николаевской, Одесской областям активнее заняться выращиванием овощей этой весной.

погодные условия в этом году. Это один из важнейших факторов, потому что если климат будет не благоприятный, то импорт однозначно не уменьшится. И это не только в Украине. Примером является неурожай овощей в Европе и странах Центральной Азии из-за не типичных климатических изменений.

Эксперты рынка считают, что Украина есть и будет в ближайшие годы нетто-импортером тепличных овощей, прежде всего помидоров, потому что есть страны, где отапливать теплицы не нужно, или они отапливаются значительно меньше, чем у нас. Например, в Польше зима не такая, как в Украине, поэтому расходы на отопление теплиц ниже.

При этом импорт томатов не увеличится, а наоборот, может снизиться из-за того, что рынок в Украине уменьшился. В то же время Андрей Ярмак отмечает то, что дефицита овощей не будет.

"Дефицит - это когда физически невозможно купить. А в рыночной экономике все это выравнивается из-за цен вследствие балансировки спроса и предложения", - говорит эксперт.

Всего в Украину по результатам 2022 года было импортировано 415,4 тыс тонн овощей разного вида, что на 2% меньше аналогичного показателя прошлого года. В основном Украина импортирует тепличные овощи из Турции. Общий импорт всей ввезенной в Украину продукции из Турции в стоимостном показателе по сравнению с показателями 2021 года вырос только на 2% и составил $3,3 млрд.

"То есть можно предположить, что импорт овощей также существенно не увеличился, хотя открытых точных данных по этому поводу нет", – отмечает аналитик УКАБ Максим Гопка.

После начала полномасштабного вторжения, больше овощей начало поступать из ЕС, потому что логистика с Турцией в результате военной агрессии РФ в Черном море ухудшилась. Но Турция и дальше является основным поставщиком и может им оставаться. Однако сейчас у Турции есть проблемы в результате землетрясения, поэтому экспорт временно запретили.

Турция сообщила об ограничениях на экспорт томатов 3 марта, к этому времени часть законтрактованных поставок уже отправилась в Украину. Исходя из этого, уменьшение предложения помидоров начнется через 2-3 недели после введения ограничения потому, что импортеры не смогут быстро наладить поставки из новой страны. Однако уже через несколько дней Турция объявила о снятии ограничений на экспорт томатов, которые должны были действовать до 14 апреля.

Поддержка отрасли государством недостаточна

Летом 2022 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины начало развитие грантовых программ для создания или развития тепличного хозяйства или развития садоводства, ягодничества и виноградарства. Программа грантов для теплиц важна для функционирования этой отрасли, потому что до этого в Украине тепличное хозяйство поддерживалось на слабом уровне.

К тому же, потребление населением овощей в не сезон также в последние годы растет, а предложение увеличивается не от отечественного производителя, а иностранного. Однако сейчас насчитывается только 11 предоставленных грантов по теплицам и 78 по садам. По данным Министерства аграрной политики, общая площадь заявителей под заклад садов и теплиц составляет 1 195,14 га, из них – сады занимают 1176,21 га, теплицы – 18,93 га. Одним из факторов небольшой активности предпринимателей получения грантов по теплицам является неопределенность со стабильной работой электроснабжения, которая была до февраля, что потребовало дополнительных затрат.

Аналитик УКАБ Максим Гопка считает, что после победы Украины тепличная отрасль будет больше развиваться. Ведь тепличный рынок, в отличие от зернового и масличного, ненасыщен. Тепличные овощи постепенно становятся неотъемлемой частью рациона питания большинства украинцев. Владельцы теплиц имеют преимущества не только за счет сезонного спроса, но и благодаря урожайности, значительно превышающей урожайность культур в открытом грунте (за год в теплице можно собирать до 5-6 урожаев). Также рентабельность тепличной фермы, в которой круглогодично выращивают органические овощи, гораздо выше обычной теплицы.

При этом спрос на продукцию органического сельского хозяйства в Украине, особенно в Европе, в будущем будет только расти. У выращивания органической продукции в закрытой почве на небольших площадях есть свои преимущества. К примеру, требуется малая площадь и небольшое количество работников. Органическая овощная ферма отличается компактностью и удачно развивается даже на небольших участках. Создать прибыльный тепличный бизнес можно на площади земли менее 2 га. Поэтому это вопрос времени, говорит Гопка.

Однако президент УСПП Анатолий Кинах со ссылкой на отчет правительства отметил, что за последний год утверждены 11 грантов в рамках программы "єРобота" на сооружение теплиц. Больше грантов выделено в Днепропетровской области - 4, на площадь 6,650 га, на общую сумму 27,9 млн грн. Кинах подчеркнул, что возможно для реконструкций такой помощи достаточно, но не полноценного запуска новых линий с "нуля". Так, по подсчетам самих хозяйств, гектар теплицы с отоплением стоит около $500 тысяч.

"Названные выше правительственные усилия по помощи сектора мы ценим, но здесь нужно увеличивать масштабы усилий. Кабмин утвердил грантовые заявки на 20 га теплиц на сумму 70 млн грн. Эта сумма крайне небольшая", - говорит Кинах.

В то же время еще одной альтернативой может быть ставка на небольшие хозяйства, нуждающиеся в микрокредитовании и микрогрантах. В этом направлении наблюдается оживление самозанятости – в основном это люди, самостоятельно изучившие возможности привлечения грантов ЕС, Канады.

"Почему-то государство концентрируется на поддержке исключительно крупных хозяйств, не менее 1-2 га. Следует поддерживать и малых/средних производителей. В этом контексте требуется больше разъяснительной работы, проведение бесплатных обучающих вебинаров для предпринимательства и деловых организаций. Есть окно возможностей получить гранты из-за рубежа под развитие бизнеса – им необходимо пользоваться", – комментирует президент УСПП Кинах.

Также он добавил, что для поддержки тепличных хозяйств государству не следует повышать в разы тарифы, в частности, на электроэнергию. Еще необходимо расширить линии кредитования.

"Чтобы провести энергомодернизацию теплиц нужны средства, и банковский сектор должен кредитовать экономику. Это большая проблема в целом, поэтому УСПП сейчас проводит переговоры с НБУ по совместному заседанию и решению этих вопросов. Программы "Доступные кредиты 5-7-9" недостаточно", - резюмирует президент УСПП.