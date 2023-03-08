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В ООН підрахували збитки від землетрусу в Туреччині
Збитки, завдані землетрусом у Туреччині, перевищать $100 млрд.
Про це заявила представниця програми розвитку ООН Луїза Вінтон, повідомляє Reuters.
"З розрахунків, зроблених на сьогодні, ясно, що цифра збитків, представлених урядом і підтриманих міжнародними партнерами, перевищить 100 млрд доларів", – повідомила вона.
За словами Вінтон, попередня цифра збитків, яка охоплює лише Туреччину, буде використана як основа для конференції донорів для мобілізації коштів, яка відбудеться 16 березня у Брюсселі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, представниця ООН описала картину в найбільш постраждалій турецькій провінції Хатай як "апокаліптичну", заявивши, що сотні тисяч будинків були зруйновані.
"Потреби величезні, але ресурси обмежені", – додала вона.
Раніше Світовий банк оцінював збитки Туреччини приблизно в 34,2 мільярда доларів.
Зазначимо, внаслідок землетрусів 6 лютого в Туреччині та Сирії загинули понад 52 тисячі людей.
Раніше в Туреччині заявляли, що землетрус призведе до збитків для економіки країни на суму понад $84 мільярди, або близько 10% ВВП.