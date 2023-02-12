В Туреччині оцінили втрати від землетрусу

Два потужні землетруси в Туреччині призведуть до збитків для економіки країни на суму понад $84 мільярди, або близько 10% ВВП. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на підрахунки турецької конфедерації підприємств і бізнесу Turkonfed.

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Зокрема, через втрату робочої сили турецька економіка втратить $2,9 мільярда. Пошкодження інфраструктури Туреччини (дороги, електромережі, лікарні, школи тощо) може призвести до дефіциту державного бюджету до 5,4% ВВП цього року проти офіційного прогнозу в 3,5%.

Крім того, згідно з прогнозами, землетруси спричинили збитки житловим будинкам на суму близько $70,8 мільярдів та ще $10,4 мільярдів втрати національного доходу. Водночас такі дані є попередніми, адже країна продовжує ліквідовувати наслідки сейсмічного явища.

Розрахунки Turkonfed ґрунтувалися на землетрусах 1999 року поблизу Стамбула, які забрали життя близько 18 000 людей. Але кількість жертв останніх руйнувань значно перевищила кількість жертв землетрусу 1999 року, і тисячі людей все ще вважаються зниклими безвісти.

Станом на 12 лютого кількість жертв землетрусу в Туреччині майже перевищила 30 тисяч осіб.

Нагадаємо, руйнівний землетрус у Туреччині стався поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані. З метою допомогти ліквідувати наслідки землетрусу декілька десятків українських рятувальників відправилися до Туреччини.