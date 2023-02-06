Україна відправить до Туреччини декілька десятків рятувальників, щоб допомогти розібрати завали

З метою допомогти ліквідувати наслідки землетрусу декілька десятків українських рятувальників відправляться до Туреччини. Таке рішення Міністерство закордонних справ прийняло після консультацій із Міністерство внутрішніх України.

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Про це 6 лютого в ефірі телемарафону повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Ми ніколи нічого не робимо такого, щоби шкодило інтересам України. Тому така кількість, кілька десятків українських рятувальників зможуть допомогти Туреччині, нашому сусіду, нашому другу, не нашкодивши можливості рятувальних служб в Україні", — сказав міністр.

В своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський також повідомив, що Україна запропонувала Туреччині допомогу у проведенні рятувальної операції.

"Україна негайно відгукнулася і запропонувала Туреччині підтримку у проведенні відповідної рятувальної операції", — сказав він.

Кулеба також розповів, що МЗС отримало понад 20 звернень від громадян України, які не можуть зв'язатися зі своїми близькими, що перебувають в Туреччині. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила.

Нагадаємо, руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.

Внаслідок сейсмічного явища кількість підтвержених загиблих станом на 23:30 6 лютого зросла до 2316 людей, кількість поранених — до 13 293.