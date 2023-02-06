Украина отправит в Турцию несколько десятков спасателей, чтобы помочь разобрать завалы

С целью помочь ликвидировать последствия землетрясения, несколько десятков украинских спасателей отправятся в Турцию. Такое решение Министерство иностранных дел приняло после консультаций с Министерством внутренних дел Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 6 февраля в эфире телемарафона сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы никогда ничего не делаем такого, чтобы вредило интересам Украины. Поэтому такое количество, несколько десятков украинских спасателей смогут помочь Турции, нашему соседу, нашему другу, не навредив возможности спасательных служб в Украине", — сказал министр.

В своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский также сообщил, что Украина предложила Турции помощь в проведении спасательной операции.

"Украина немедленно отозвалась и предложила Турции поддержку в проведении соответствующей спасательной операции", - сказал он.

Кулеба также рассказал, что МИД получил более 20 обращений от граждан Украины, которые не могут связаться со своими близкими в Турции. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения пока не поступала.

Напомним, разрушительное землетрясение в Турции произошло 6 февраля вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задел Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане.

В результате сейсмического явления количество подтвержденных погибших по состоянию на 23:30 6 февраля возросло до 2316 человек, количество раненых — до 13 293 человек.