В Турции произошло сильное землетрясение: десятки разрушенных домов и погибших

Сильное землетрясение магнитудой 7,9 унесло жизни более 50 человек на юге Турции 6 февраля и ощущалось на Кипре, в Ливане и Сирии, разрушив десятки зданий.

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Об этом сообщает Reuters.

Турецкие власти направили спасательные группы и доставили самолеты в регион вокруг города Кахраманмараш, одновременно объявив "тревогу 4 уровня", требующую международной помощи.

По предварительным заявлениям официальных лиц, число погибших составило по меньшей мере 23 человека в турецкой провинции Малатья, 17 в Шанлиурфе, шесть в Диярбакыре и еще пять в Османии. По данным государственных СМИ, на юге границы с Сирией погибли 42 человека.

"Я никогда не чувствовал ничего подобного за 40 лет, которые прожил", - сказал Эрдем, житель турецкого города Газиантеп, расположенного вблизи эпицентра землетрясения.

В результате толчков в городе Шанлиурфа обрушились 16 домов, в провинции Османия от землетрясения обрушилось 34 здания. В городе Кахраманмараш сильные подземные толчки повлекли за собой разрушение газопровода. В результате возник сильный пожар, его тушение продолжается.

В провинции Малатья повреждены 130 зданий, под завалами найдены тела трех человек, более 100 получили травмы.

"Наша главная задача состоит в том, чтобы проводить поисково-спасательные работы, и для этого все наши команды находятся в состоянии готовности", - сказал журналистам министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Немецкий научно-исследовательский центр геонаук (GFZ) заявил, что землетрясение произошло на глубине 10 км (6 миль). Геологическая служба США (USGS) сообщила о серии новых землетрясений после начального подземного толчка, магнитуда которого составила 7,8. В Газиантепе произошло землетрясение магнитудой 6,7, а в районе города Нурдаг – 5,6.

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) оценило магнитуду землетрясения в 7,4 вблизи Кахраманмараша и крупного города Газиантеп, недалеко от сирийской границы.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Алеппо разрушилось большое количество построек.

По словам очевидцев, люди в Дамаске и ливанских городах Бейрут и Триполи выбежали на улицы и садились в свои машины, чтобы отойти от своих домов на случай, если они рухнут.

Толчки также ощущались ночью в Анкаре, в 460 км (286 миль) северо-западнее эпицентра, и на Кипре.

По состоянию на 10.00 в Турции сообщили о 284 погибших, еще 2383 людей получили ранения.

Кроме того, в турецкой провинции Газиантеп обрушилась историческая крепость, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО.