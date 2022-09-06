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Происшествия
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Землетрясение в Китае унесло жизни по меньшей мере 65 человек

Землетрясение в Китае унесло жизни по меньшей мере 65 человек
Фото: Reuters

Спасатели продолжают работать над поиском более 200 человек, которые застряли в эпицентре землетрясения. 

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Число погибших в результате сильнейшего землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 65 человек. Об этом передает Reuters. 

Также около 250 человек получили ранения в результате стихийного бедствия, десятки получили тяжелые ранения.

Спасатели продолжают работать над извлечением более 200 человек, застрявших в зоне землетрясения, восстановлением услуг связи и электро- и водоснабжения, а также доставкой продуктов питания жителям, пострадавшим от землетрясения магнитудой 6,8. 

Напомним, что мощное землетрясение произошло в провинции Сычуань после полудня в понедельник с эпицентром глубоко в гористой местности провинции на западе. Землетрясение ощущалось даже в провинциях Шэньси и Гуйчжоу. 