Землетрясение в Китае унесло жизни по меньшей мере 65 человек

Спасатели продолжают работать над поиском более 200 человек, которые застряли в эпицентре землетрясения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Число погибших в результате сильнейшего землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 65 человек. Об этом передает Reuters.

Также около 250 человек получили ранения в результате стихийного бедствия, десятки получили тяжелые ранения.

Спасатели продолжают работать над извлечением более 200 человек, застрявших в зоне землетрясения, восстановлением услуг связи и электро- и водоснабжения, а также доставкой продуктов питания жителям, пострадавшим от землетрясения магнитудой 6,8.

Напомним, что мощное землетрясение произошло в провинции Сычуань после полудня в понедельник с эпицентром глубоко в гористой местности провинции на западе. Землетрясение ощущалось даже в провинциях Шэньси и Гуйчжоу.