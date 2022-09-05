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Происшествия
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Около посольства России в Кабуле произошел взрыв, есть погибшие

Около посольства России в Кабуле произошел взрыв, есть погибшие

5 сентября у здания посольства России в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв. В результате взрыва два сотрудника российского посольства погибли, более 10 человек ранено. 

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Об этом передает агентство Reuters. 

Так, по данным агентства, взрыв совершил смертник. В это время у здания собралась очередь на получение виз. При этом сообщается, что афганская вооруженная охрана посольства открывала по нападавшему огонь. 

Ранее теракты в Кабуле совершали представители террористической группировки ИГ, которая ведет вооруженную борьбу против "Талибана". 

Россия — одна из немногих стран, сохранивших посольство в Кабуле после того, как талибы захватили страну более года назад. Хотя Москва официально не признает правительство талибов, они ведут переговоры с официальными лицами о соглашении о поставках бензина и других товаров.

Напомним, что в Чернигове на уличной выставке боеприпасов сработал гранатомет: ранены четверо детей и четверо взрослых. 