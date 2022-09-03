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В Чернигове на уличной выставке боеприпасов сработал гранатомет: ранены четверо детей и четверо взрослых
Четверо детей и четверо взрослых пострадали днем 3 сентября из-за срабатывания ручного противотанкового гранатомета во время выставки боеприпасов в историческом центре Чернигова.
Как сообщает в Telegram-канале Черниговский горсовет, никаких официальных разрешений на проведение этого мероприятия он не предоставлял, а также не получал уведомлений о его проведении.
"У художественного областного музея имени Галагана, на Валу, произошло чрезвычайное происшествие. Во время мероприятия, где была представлена выставка боеприпасов, один из них сдетонировал, предварительно это был противотанковый снаряд, попавший в крышу одного из частных домов, новостройку, в этом микрорайоне", – говорится в сообщении.
По данным мэрии, трое детей и двое взрослых осмотрели медики, оказав всю необходимую помощь. Далее за их состоянием здоровья они будут следить амбулаторно. Еще один ребенок, двухлетний мальчик, госпитализирован в тяжелом состоянии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В свою очередь начальник областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале отметил, что обстоятельства происшествия выясняются, и пообещал, что виновные будут наказаны.
"Не могу не отреагировать на трагедию, которая произошла сегодня в историческом центре города. На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало... Сейчас продолжается обследование места событий и выяснение происхождения опасных экспонатов. На месте работают следователи. Виновные будут наказаны", - написал он.
Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Наталью Слабеняк, дело об этом событии будет расследовать Государственное бюро расследований. Пока же силовые органы или прокуратура официально о ней не сообщали.
В то же время мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил на своей Facebook-странице, что ранения в результате инцидента получили четверо детей и четверо взрослых.
"Один ребенок в больнице в тяжелом состоянии. Все остальные после амбулаторного осмотра находятся дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление пострадавших, а их родным - терпение и сил. Призываю следствие как можно быстрее установить и привлечь виновных к ответственности. Как и тот, кто разрешил проведение такой выставки" ", – добавил он.