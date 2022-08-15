В Затоке трое мужчин погибли из-за взрыва мины в море, еще два человека ранены (ВИДЕО)

Три человека погибли и два госпитализированы по состоянию на 15 августа из-за взрыва мины на побережье курортного поселка Затока днем ранее. Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.

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Следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского районного отдела полиции выяснила, что несколько человек, работавших на строительстве, проигнорировали ограничительные заграждения и предупреждающие знаки на пляже и пошли купаться в море.

В воде в результате взрыва "неизвестного предмета" погибли трое мужчин в возрасте 25, 32 и 53 лет из Черниговской, Запорожской и Житомирской областей.

Тела двух погибших получили еще 14 августа, самого младшего нашли в понедельник с помощью квадрокоптера. Также во время детонирования получили травмы находившиеся рядом на побережье 43-летний мужчина из Черниговской области и 44-летняя женщина из Киевской области.

Полицейские начали расследование по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство двух или более человек) с отметкой "несчастный случай".

"В очередной раз подчеркиваем: в водоемах Одесщины купаться сейчас опасно и запрещено. Пляжи и побережье региона защищены и оснащены взрывными устройствами", - подчеркивают в полиции.

Напомним, что это далеко не первый случай гибели людей на черноморском побережье Одесской области: такие события уже были в июне и июле.