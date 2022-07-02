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На Одещині чоловік підірвався на смерть під час купання в морі
На Одещині, незважаючи на заборону, компанія чоловіків вирушила на один із пляжів. Під час запливу в море один із них підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя.
Про це повідомляє ОК "Південь"
Інший відпочивальник з тієї ж компанії внаслідок вибуху отримав контузію та легкі подряпини. Чоловік відмовився від госпіталізації.
"Ще раз нагадуємо: попередження про мінну небезпеку - це не жахи військових і не перешкода відпочинку. Це реальна турбота про збереження ваших життів", - наголосили в ОК.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ще на початку травня влада Одеської області попередила, що від купання в морі нинішнього року громадянам, очевидно, доведеться відмовитися через те, що узбережжя було заміновано, щоб уникнути висадки російського військового десанту, а в самому морі також плавають міни.
Проте, випадок, про який повідомили 2 липня, далеко не перший. Раніше інший чоловік також підірвався "невідомим предметом" під час купання в морі. Тоді глава сім'ї загинув на очах у дружини, сина та товариша. Останній дивом не постраждав, бо пішов купатися разом із потерпілим.