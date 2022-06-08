Курортний сезон у Запорізькій області у 2022 році не відкриється

Через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну та окупацію частини території в Запорізькій області вирішили не відкривати цьогорічний курортний сезон. Його зможуть відкрити лише після перемоги України у війні.

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Про це повідомив начальник відділу туризму Запорізької ОВА Євген Коваленко.

"Для відкриття баз відпочинку необхідно виключити небезпеку життя відпочиваючих. Це можливо здійснити лише після перемоги", - зазначив Коваленко.

Він закликав жителів прибережних територій утриматися від відпочинку біля моря, оскільки це небезпечно для їхнього життя.

Зазначимо, що після завершення війни власники баз відпочинку отримають компенсацію за збитки та втрачену вигоду. Для цього їм необхідно фіксувати всі свої втрати пов'язані з бойовими діяннями, у майбутньому це допоможе їм отримати гроші із загальної суми репарацій, які РФ виплатить Україні після війни.

Крім того, на Одещині також курортний сезон-2022 скасовується. Справа в тому, що пляжі заміновані, щоб уникнути висадки російського військового десанту, так само як і в самому морі також плавають міни.