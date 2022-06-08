Курортный сезон в Запорожской области в 2022 году не откроется

Из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину и оккупации части территории в Запорожской области решили не открывать курортный сезон в этом году. Его смогут открыть только после победы Украины в войне.

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Об этом сообщил начальник отдела туризма Запорожской ОВА Евгений Коваленко.

"Для открытия баз отдыха необходимо исключить опасность жизни отдыхающих. Это возможно осуществить только после победы", — отметил Коваленко.

Он призвал жителей прибрежных территорий воздержаться от отдыха возле моря, так как это опасно для их жизни.

Отметим, что после завершения войны владельцы баз отдыха получат компенсацию за ущерб и упущенную выгоду. Для этого им необходимо фиксировать все свои потери связанные с боевыми действия, в будущем это поможет им получить деньги из общей суммы репараций, которые РФ выплатит Украине после войны.

Кроме того, в Одесской области также курортный сезон-2022 отменяется. Дело в том, что пляжи заминированы во избежание высадки российского военного десанта, равно как и в самом море также плавают мины.