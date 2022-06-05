Зеленский посетил передовую в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Запорожскую область, чтобы встретиться с украинскими защитниками на передовой и переселенцами из Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Глава государства ознакомился с ситуацией на фронте и вручил украинским военным награды и ценные подарки.

"Хочу поблагодарить за большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас, наше государство. Спасибо каждому и каждой. Хочу пожелать здоровья вам и вашим семьям, которые вас поддерживают. Берегите себя!" – сказал Президент.

В ходе совещания начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух доложил главе государства о ситуации в регионе.

Он сообщил, что около 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части продолжаются бои. По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в своем Instagram, что Зеленский также встретился с вынужденными переселенцами из Мариуполя.

Напомним, 7 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. При этом украинцы продолжают и сейчас пытаться выехать из Мариуполя на подконтрольную ВСУ территорию.