Зеленський відвідав передову у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський вирушив у Запорізьку область, щоб зустрітися з українськими захисниками на передовій та переселенцями з Маріуполя. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Глава держави ознайомився із ситуацією на фронті та вручив українським військовим нагороди та цінні подарунки.

"Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному та кожній. Хочу побажати здоров'я вам та вашим сім'ям, які вас підтримують. Бережіть себе!" – сказав Президент.

Під час наради начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух доповів главі держави про ситуацію у регіоні.

Він повідомив, що близько 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частини точаться бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлено через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об'єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у своєму Instagram, що Зеленський також зустрівся із вимушеними переселенцями з Маріуполя.

Нагадаємо, 7 травня з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі вдалося евакуювати всіх жінок, дітей та літніх людей. При цьому українці продовжують і зараз намагатися виїхати з Маріуполя на підконтрольну ЗСУ територію.