В Одесской области мужчина подорвался насмерть во время купания в море

В Одесской области, несмотря на запрет, компания мужчин отправилась на один из пляжей. Во время заплыва в море один из них подорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело вытащили на берег без признаков жизни.

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Об этом сообщает ОК "Пивдень"

Другой отдыхающий из той же компании в результате взрыва получил контузию и легкие царапины. Мужчина отказался от госпитализации.

"Еще раз напоминаем: предупреждение о минной опасности — это не ужасы военных и не препятствие отдыху. Это реальная забота о сохранении ваших жизней", — подчеркнули в ОК.

Еще в начале мая власти Одесской области предупредили, что от купания в море нынешнего года гражданам, очевидно, придется отказаться из-за того, что побережье было заминировано во избежание высадки российского военного десанта, а в самом море также плавают мины.

Однако случай, о котором сообщили 2 июля, далеко не первый. Ранее другой мужчина также подорвался на "неизвестном предмете" во время купания в море. Тогда глава семьи погиб на глазах у жены, сына и товарища. Последний чудом не пострадал, поскольку пошел купаться вместе с потерпевшим.