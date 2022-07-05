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Стрельба в США во время парада ко Дню независимости: полиция задержала подозреваемого
4 июля в США в городе Хайленд-Парк вблизи Чикаго произошла стрельба во время торжественного парада ко Дню независимости. По данным полиции стрелок находился на крыше и открыл огонь из винтовки.
Об этом сообщает The New York Times.
По последним данным по меньшей мере шесть человек погибли, еще два десятка получили ранения.
Представитель Хайленд-Парка в Конгрессе Брэд Шнайдер сказал, что он участвовал в параде, когда кто-то начал стрелять. Мэр Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг сказала, что спасатели поспешили оказать помощь пострадавшим во время стрельбы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Позже полиция Хайленд-Парк сообщила о том, что подозреваемый в массовой стрельбе во время праздничного парада взят под стражу, сообщает CNN.
Им оказался 22-летний Роберт Краймо. Он был замечен офицером Северного Чикаго, после чего бросился наутек. После непродолжительной погони его остановили в Лейк-Форесте, штат Иллинойс.
Пока правоохранители называют его "лицом, которое представляет интерес" для следствия, расследование продолжается.
Президент США Джо Байден отреагировал на трагедию. В своем Twitter он написал, что они вместе с первой леди глубоко шокированы случившимся и добавил, что продолжит борьбу с вооруженным насилием.
Напомним, что 3 июля в одном из крупнейших торговых центров Дании вооруженный преступник убил трех человек и еще нескольких ранил.