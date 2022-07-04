В торговом центре Копенгагена произошла стрельба: есть погибшие и раненные

В одном из крупнейших торговых центров Дании в воскресенье вооруженный преступник убил трех человек и еще нескольких ранил.

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Об этом передает BBC.

22-летний мужчина был арестован и обвинен в нападении, которое вызвало панику среди покупателей в торговом центре Field's на юге Копенгагена.

Начальник полиции Серен Томассен сказал, что мотив неясен, и он не может исключить "террористический акт".

Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Дания подверглась жестокому нападению.

"В воскресенье вечером Дания подверглась жестокому нападению. Несколько человек были убиты. Еще больше ранено. Невинные семьи делали покупки или обедали вне дома. Дети, подростки и взрослые", - сказала она.

Напомним, что в Кременчуге спасатели закончили разбирать завалы ТЦ "Амстор". По данным ГСЧС, в результате ракетного удара по торговому центру погибли 19 гражданских, еще 66 человек пострадали, из них 26 человек госпитализированы. Всего с начала работ обнаружено 29 фрагментов тел.