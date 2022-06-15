Канада и Дания завершили "войну" за остров Ганса

В течение 49 лет Канада и Дания не могли поделить между собой территорию острова Ганса. Конфликт, получивший название "интеллигентная война", завершился подписанием 14 июня мирного соглашения.

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Об этом сообщает The New York Times.

Канада и Дания этим документом официально определили морскую границу в Арктике и решили, что остров будет разделен: около 60% территории станут частью Дании, а остальная часть будет принадлежать Канаде. Таким образом между Канадой и Данией появилась сухопутная граница.

Два министра иностранных дел стран противопоставили мирное и успешное соглашение насилию, в первую очередь вторжению России в Украину.

"Это посылает сильный сигнал в то время, когда мы видим, как крупные державы жестоко нарушают фундаментальные нормы международного права, как это делает Россия в Украине", — сказал министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

Напомним, борьба за остров началась в 1973 году, когда Дания и Канада завершили переговоры о границах и подводных правах, но не достигли соглашения по острову Ханса. Интеллигентная война, или "война виски" заключалась в том, что на протяжении многих лет на острове менялись государственные флаги.

Представители двух стран поочередно приплывали на остров, ставили свои флаги и оставляли бутылки с канадским виски или датским шнапсом.

Два министра Дании и Канады обменялись бутылками в последний раз во вторник, 14 июня 2022 года.