Протягом 49 років Канада і Данія не могли поділити між собою територію острова Ганса. Конфлікт, який отримав назву "інтелігентна війна", завершився підписанням 14 червня мирної угоди.

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Про це повідомляє The New York Times.

Канада та Данія цим документом офіційно визначили морський кордон в Арктиці і вирішили, що острів буде розділено: близько 60% території стануть частиною Данії, а решта належатиме Канаді. Таким чином, між Канадою та Данією з'явився сухопутний кордон.

Два міністри закордонних справ країн протиставили мирну та успішну угоду насильству, насамперед вторгненню Росії в Україну.

"Це посилає сильний сигнал у той час, коли ми бачимо, як великі держави порушують фундаментальні норми міжнародного права, як це робить Росія в Україні", - сказав міністр закордонних справ Данії Йєппе Кофод.

Нагадаємо, боротьба за острів почалася в 1973 році, коли Данія та Канада завершили переговори про кордони та підводні права, але не досягли угоди на острові Ханса. Інтелігентна війна, або "війна віскі" полягала в тому, що багато років на острові змінювалися державні прапори.

Представники двох країн по черзі припливали на острів, ставили свої прапори та залишали пляшки з канадським віскі чи данським шнапсом.

Два міністри Данії та Канади обмінялися пляшками востаннє у вівторок, 14 червня 2022 року.