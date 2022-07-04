У торговому центрі Копенгагена сталася стрілянина: є загиблі та поранені

В одному з найбільших торгових центрів Данії в неділю озброєний злочинець убив трьох людей та ще кількох поранив.

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Про це повідомляє BBC.

22-річного чоловіка заарештували і звинуватили в нападі, який викликав паніку серед покупців у торговому центрі Field's на півдні Копенгагена.

Начальник поліції Серен Томассен сказав, що мотив незрозумілий і він не може виключити "терористичний акт".

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен заявила, що Данія зазнала жорстокого нападу.

"У неділю ввечері Данія зазнала жорстокого нападу. Кілька людей було вбито. Ще більше поранено. Невинні сім'ї робили покупки або обідали поза домом. Діти, підлітки та дорослі", - сказала вона.

Нагадаємо, що у Кременчуці рятувальники перестали розбирати завали ТЦ "Амстор". За даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по торговому центру загинуло 19 цивільних, ще 66 людей постраждали, з них 26 осіб госпіталізовано. Усього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.