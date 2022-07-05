Стрілянина в США під час параду до Дня незалежності: поліція затримала підозрюваного

4 липня у США у місті Хайленд-Парк поблизу Чикаго сталася стрілянина під час урочистого параду до Дня незалежності. За даними поліції, стрілець знаходився на даху і відкрив вогонь з гвинтівки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє The New York Times.

За останніми даними щонайменше шестеро людей загинули, ще два десятки отримали поранення.

Представник Хайленд-Парку у Конгресі Бред Шнайдер сказав, що він брав участь у параді, коли хтось почав стріляти. Мер Хайленд-Парку Ненсі Ротерінг сказала, що рятувальники поспішили надати допомогу постраждалим під час стрілянини.

Пізніше поліція Хайленд-Парк повідомила про те, що підозрюваного у масовій стрільбі під час святкового параду взято під варту, повідомляє CNN .

Ним виявився 22-річний Роберт Краймо. Він був помічений офіцером Північного Чикаго, після чого кинувся навтьоки. Після нетривалої погоні його зупинили у Лейк-Форесті, штат Іллінойс.

Поки правоохоронці називають його "обличчям, яке становить інтерес" для слідства, розслідування триває.

Президент США Джо Байден відреагував на трагедію. У своєму Twitter він написав, що вони разом із першою леді глибоко шоковані тим, що сталося, і додав, що продовжить боротьбу зі збройним насильством.

Нагадаємо, що 3 липня в одному з найбільших торгових центрів Данії озброєний злочинець убив трьох людей та ще кількох поранив.