- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Стрілянина в США під час параду до Дня незалежності: поліція затримала підозрюваного
4 липня у США у місті Хайленд-Парк поблизу Чикаго сталася стрілянина під час урочистого параду до Дня незалежності. За даними поліції, стрілець знаходився на даху і відкрив вогонь з гвинтівки.
Про це повідомляє The New York Times.
За останніми даними щонайменше шестеро людей загинули, ще два десятки отримали поранення.
Представник Хайленд-Парку у Конгресі Бред Шнайдер сказав, що він брав участь у параді, коли хтось почав стріляти. Мер Хайленд-Парку Ненсі Ротерінг сказала, що рятувальники поспішили надати допомогу постраждалим під час стрілянини.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Пізніше поліція Хайленд-Парк повідомила про те, що підозрюваного у масовій стрільбі під час святкового параду взято під варту, повідомляє CNN .
Ним виявився 22-річний Роберт Краймо. Він був помічений офіцером Північного Чикаго, після чого кинувся навтьоки. Після нетривалої погоні його зупинили у Лейк-Форесті, штат Іллінойс.
Поки правоохоронці називають його "обличчям, яке становить інтерес" для слідства, розслідування триває.
Президент США Джо Байден відреагував на трагедію. У своєму Twitter він написав, що вони разом із першою леді глибоко шоковані тим, що сталося, і додав, що продовжить боротьбу зі збройним насильством.
Нагадаємо, що 3 липня в одному з найбільших торгових центрів Данії озброєний злочинець убив трьох людей та ще кількох поранив.