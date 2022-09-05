В результате мощного землетрясения в китайском Сычуане погиб 21 человек

В понедельник в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,8, которое стало сильнейшим землетрясением в этом регионе с 2017 года.

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Жертвами мощного землетрясения, которое произошло в понедельник после полудня в китайской провинции Сычуань, стали 21 человек. Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в столице провинции Чэнду и другие отдаленные провинции.

Некоторые дороги и дома неподалеку от эпицентра были повреждены оползнями, в то время как связь была прервана по меньшей мере в одном районе, сообщает государственное телевидение.

Отмечается, что сообщений о повреждении дамб и гидроэлектростанций в пределах 50 км (31 мили) от эпицентра не поступало, хотя повреждение сети провинции повлияло на подачу электроэнергии около 40 000 конечных потребителей.

Напомним, что в Бейруте обрушился элеватор, пострадавший от взрыва в 2020 году.